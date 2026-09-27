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Geride kalan 5. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü 8 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Kayseri Kadın FK bu sezon ilk galibiyetini ligin 1. haftasında Sultanbeyli Gücü SK karşısında 4-3'lük sonuç alırken ikinci galibiyetini ise ligin 5. haftasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi 7-0 mağlup ederek elde etti.

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