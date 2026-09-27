Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ligin 5.haftasında sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi farklı yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Kayseri Kadın FK bu sezon ilk galibiyetini ligin 1. haftasında Sultanbeyli Gücü SK karşısında 4-3'lük sonuç alırken ikinci galibiyetini ise ligin 5. haftasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi 7-0 mağlup ederek elde etti.
Geride kalan 5. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü 8 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.