Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabında Avrupa ülkelerini ABD ara buluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini engellemeye çalışmakla suçlayarak, 'Avrupa, barış görüşmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Küresel siyasette köklü değişimler meydana geldiği ve daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni ortaya çıkmakta olduğu mesajlarıyla başladığı konuşmasında Lavrov, 'Küresel Güney ve Doğu ülkeleri, egemen kalkınma merkezleri olarak kendilerini ortaya koyuyor. Kendi bölgelerinde güvenliği sağlama sorumluluğunu üstleniyorlar. Uluslararası hukuka bağlılık gösteriyor, dış baskılara karşı çıkıyorlar. Yalnızca seçilmiş birkaç devletin değil, bütün devletlerin refahıyla ilgileniyorlar' dedi.

Bunun Rusya'nın dış politikasının temeli olduğunun savunan Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi platformlardaki iş birliğinin temelinde de bu anlayış yattığını söyledi. Lavrov, 'Ancak bu durum herkesin hoşuna gitmiyor. Başkalarının kaynakları sayesinde 500 yıl boyunca egemenlik kuran Batılı azınlık, ayrıcalıklarını korumaya ve kendi kurallarını herkese dayatmaya çalışmayı sürdürüyor' dedi.

Ardından ABD'nin Venezula ve İran'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Lavrov, 'ABD, bütün normları ihlal ederek Venezuela'yı işgal etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi kaçırıldı. Yargılanmadan bir Amerikan hapishanesinde tutuluyorlar' dedi.

Lavrov, 'İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i, ailesinin üyelerini ve İran'ın askeri ve siyasi yönetiminin mensuplarını öldürmek için güç kullanılması kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran'daki sivil nükleer altyapıyı hedef almasının da kaygı verici olduğunu söyledi.

'Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamanın zamanı geldi'

Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarında Lavrov, 'BM kararı temelinde Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi için barış planını onayladı ancak orada barış hüküm sürmüyor. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. İnsani durum kritik. İsrail'in yerleşim faaliyetlerini artırdığı Batı Şeria'da durum kötüleşmeye devam ediyor' dedi.

Bu durumun sürmesi halinde Filistin Devleti'ni kurmanın mümkün olmayacağı uyarısında bulunan Lavrov, 'Bunun için yer kalmayacak. Ancak böyle bir durumda İsrail'in güvenliği de sürekli tehdit altında olacak' ifadelerini kullandı.

ABD'nin baskısı nedeniyle Küba'da korkunç bir insani durum söz konusu olduğunu da kaydeden Lavrov, 'Bu durumu ele almak için acil önlemler alınması gerekiyor. Küba halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz' dedi.

ABD'yi Küba'ya yönelik kuşatmayı kaldırmaya ve ticari kısıtlamalara son vermeye çağıran Lavrov, 'Batı'nın benimsediği güç kullanımı ve çifte standartlar, dünyanın dört bir yanında istikrarı bozuyor' dedi.

'Avrupa, barış görüşmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor'

Batı ülkelerini Rusya'yı sınırlandırmak amacıyla Ukrayna'da 'Rus düşmanı bir rejim oluşturmak' ve pervasız adımlarla suçlayan Lavrov, Avrupa'yı ise Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini engellemeye çalışmakla itham etti. Lavrov, 'ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ilgi gösteriyor ancak Avrupa, barış görüşmelerini engellemek için elinden geleni yapıyor. Batı, Ukrayna rejimini silaha boğuyor, Kiev'in insansız hava araçlarını ve füzelerini sivillere ve sivil altyapıya yöneltmesine yardım ediyor. Batı, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmayı hedefliyor. Ancak bu hedefler, savaş kışkırtıcılarını stratejik bir çıkmaza sürükleyecek' dedi.

Almanya'yı Ukrayna'nın başlıca destekçisi olarak tanımlayan Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i hedef aldı. Lavrov, 'Şansölye Merz de Almanya'nın yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri güçlerinden biri olması gerektiğini söylüyor. Berlin bunun nelere yol açabileceğini anlıyor mu? İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini öğrenmediler mi?' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Donbas ve Novorossiya'daki insanları korumak için başlattığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın mevcut mücadelesinin de BM Şartı'na tamamen uygun olduğunu ileri sürdü.

BM Güvenlik Konseyi'nde reformu desteklediklerini de ifade eden Lavrov, konseyin 'militarizm ve rövanşizm yoluna giren Almanya ve Japonya'ya ilave koltuklar içermemesi' ve bunun yerine Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın temsilinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, hibrit saldırı suçlamalarını reddetti

BM Genel Kurulu'na hitabının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, burada Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılarına ilişkin bir soru aldı. Moskova'nın hibrit saldırılar konusundaki sorumluluğu kabul edip etmediği yönündeki soruya cevabında Lavrov, 'Size bir örnek vereyim. İnsansız hava araçları (İHA) Polonya topraklarına düştüğünde, Polonya alarm verir vermez Savunma Bakanlığı üzerinden bir görüşme yapılmasını önerdik. Profesyonel bir şekilde, histeriye kapılmadan, meseleyi ciddi bir şekilde ele almayı, enkazı incelemeyi ve bunların ne tür İHA'lar olduğunu ve menzillerini değerlendirmeyi teklif ettik' dedi.

Polonya'nın bu talebi reddettiğini söyleyen Lavrov, 'Kimse gerçekleri tartışmak istemiyor. Önce bizim suçlandığımız, sonra ise pazar yerini ve başka altyapı tesislerini, hastaneleri ve benzeri yapıları hedef alanların Ukraynalılar olduğunun ortaya çıktığı pek çok vaka söz konusu. Her şey aynı senaryoya göre ilerliyor. Önce büyük bir yaygara koparılıyor ardından bu yaygarayı başlatan gazeteciler, konuyla ilgilenmek istemiyor' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin kendisine ve halkına duyduğu saygıdan şüphe etmiyoruz'

Türkiye'nin dış politika tercihleri çerçevesinde Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurma ihtimaline ilişkin bir soruya Lavrov, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumuna saygı duyuyoruz. Türkiye'nin kendisine ve halkına duyduğu saygıdan da hiçbir şekilde şüphe etmiyoruz' cevabını verdi.

'S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye devrine izin vermeye hazırız'

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına katılabilmek için daha önce Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü taraflara devri konusunda Rusya'nın tavrının ne olduğu sorusuna Lavrov, 'Her türlü öneriyi değerlendiririz. Şimdi yorum yapmayacağım ama böyle bir ihtimal var. Fakat bu, yalnızca bizim açık onayımızla olabilir. Sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkiler içinde olması gerekir. Böylece bu sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz' cevabını verdi.

Lavrov, talep almaları ve silahların başka ülkelere devri gibi ihlaller yaşanmayacağına ilişkin güvenceler sağlanması halinde S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye devrine izin vermeye hazır olduklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir seçenek olup olmadığı yönündeki takip sorusuna Rus bakan, 'Şu anda seçenekleri değerlendiriyor değiliz. Bir talep geldiğinde Türk meslektaşlarımızın ne yapmak istediğine bakabiliriz. Nihayetinde uçağı da almayabilirler' cevabını verdi.

'(Gazze) Çabaların sonucu somut bir adım taşıyacaksa, elbette bu çabalara katılırız'

Gazze Şeridi'nde yaşananlar konusunda Rusya'nın ne yapabileceği yönünde bir soruya Lavrov, 'Arap ve Müslüman dostlarımız bir takım çabalara girmişse ve bu çabaların sonucu, yaşananları durdurmak bakımından somut bir adım taşıyacaksa, elbette bu çabalara katılırız. Ancak atılacak adımlara doğal olarak bölge ülkelerinin kendilerinin karar vermesi gerekir' ifadelerini kullandı.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin bazı gizli görüşmelere katıldığını ve ABD'nin de bu sürece destek verdiğini söyleyen Lavrov, 'Sanırım dün Başkan Trump bir çözümün yakın olduğunu söyledi. Tam olarak neden söz edildiğini henüz bilmiyoruz' dedi.

'Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok'

Rusya ile savaşa hazırlanma çağrısı yapan Avrupalı liderlere mesajının ne olduğu sorusuna Lavrov, 'Başkan Vladimir Putin bizzat söyledi. Daha çok yakın zamanda, St. Petersburg'da bu tutumu yeniden teyit etti. Avrupa'yla savaşma, Avrupa'ya karşı savaşa girme niyetimiz yok. Bu tamamen saçmalık. Ama Avrupa bizimle savaşa hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden doğruluyor. 'En geç 2030'a kadar savaşa hazır olmamız gerekiyor' diyorlar. Böyle bir tutum, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Çünkü silah üretimine muazzam miktarda para yatırıyorlar' cevabını verdi.

Lavrov, 'Bizim onlara saldırma niyetimiz yok. Başkan Putin'in söylediği gibi, bunu yapmayacağız. Kendisi, böyle bir savaşın tamamen farklı olacağını ve kısa süreceğini de söyledi' ifadelerini kullandı.