Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında partisinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen “Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz, kesin olarak bugünden?” sorusuna yanıt veren Erbakan, “Evet, bunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerini hatırlattı

Erbakan, adaylık kararını anlatırken 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki sürece dikkat çekti. O dönemde cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli imzaları toplama aşamasında adaylıktan çekildiklerini ve Cumhur İttifakı'na katıldıklarını belirtti.

Bu kararın dönemin siyasi şartları ve AK Parti ile yapılan mutabakat doğrultusunda alındığını ifade eden Erbakan, yeni seçimde ise benzer bir adım atılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

“Bir seçim daha çekilmemiz uygun olmaz”

Fatih Erbakan, başka bir aday lehine yeniden adaylıktan çekilmelerinin hem siyasi açıdan hem de kendi ifadeleriyle “mantıken” uygun olmayacağını belirtti.

Erbakan açıklamasında, “Bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Genel başkanın aday olması doğal”

Yeniden Refah Partisi'nin kendi projeleri ve çözüm önerileri bulunan, ülkeyi yönetme hedefi taşıyan bir siyasi parti olduğunu belirten Erbakan, bu nedenle genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasının doğal olduğunu ifade etti.

Erbakan'ın son açıklamasıyla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylık tutumu daha net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Haziran ayında da partinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını açıklayan Erbakan, adayın kendisi olacağını belirtmişti.

Öte yandan bu açıklama, siyasi parti liderinin adaylık konusundaki tutumunu ortaya koyuyor. Resmi cumhurbaşkanı adaylığı süreci ise seçim takviminin başlaması ve ilgili yasal prosedürlerin işletilmesiyle kesinleşecek.