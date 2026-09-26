İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı veya işlemi bulunduğu değerlendirilen kişiler mercek altına alındı.

Soruşturma dosyasında kapalı fon sistemiyle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 12 kişinin tespit edildiği bildirildi. Bu kişiler arasında daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföy'ün patronu Muhammet Yarız'ın da bulunduğu belirtildi.

7 şüpheli hakkında yeni operasyon

Soruşturmanın üçüncü dalgasında, daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirtilen 7 şüpheli için operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Fatmagül Lafçı

Necmettin Enes Töbü

Engin Geylan

Niyazi Derindağ

Hacı Bayram Adıyaman

Yunus Caf

Firari olduğu belirtilen şüphelinin ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce olduğu kaydedildi.

Ayrıca Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulandığı, Mehmet Salih Turhan'ın ise firari olduğu bildirildi.

Fatmagül Lafçı da soruşturma kapsamında gözaltında

Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Lafçı da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Lafçı'nın, soruşturma kapsamında Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı veya işlemi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı işleminin, Lafçı'nın soruşturmadaki hukuki durumuna ilişkin nihai bir değerlendirme anlamına gelmediği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Eşiyle ilgili hisse devri de dosyada gündeme geldi

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir başka gelişme ise Fatmagül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın şirket hisseleriyle ilgili işlemi oldu.

Edinilen bilgilere göre Kerem Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu hisseleri 24 Eylül'de Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi.

Ticaret Sicili kayıtlarında da Kerem Lafçı'nın şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin sona erdiği görüldü.

Ancak söz konusu hisse devrinin soruşturma kapsamında nasıl değerlendirildiğine ilişkin resmi makamlar tarafından şu aşamada ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Pusula Holding Kapalı Fon sistemi üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti.

Son operasyonla birlikte dosyada gözaltı ve firari durumundaki şüphelilere ilişkin tablo yeniden genişlerken, soruşturmanın yeni aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve yapılacak incelemelerin dosyanın seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hukuki durumları, savcılık işlemleri ve olası tutuklama talepleriyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.