Projenin final etabı olan Demo Day’de ilk üçe giren takımlar ödüllerini aldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada genç kızlara iki müjde veren Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, BİGE mezunları için yeni bir mobil hayata geçirdiklerini açıkladı. Özdil ayrıca Türkiye’de büyük ilgi gören BİGE İlham Buluşmaları’nın gelecek yıldan itibaren Banka’nın yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde de düzenlenerek uluslararası alana taşınacağını duyurdu.

Halkbank’ın kız öğrencileri STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve girişimcilik alanlarında güçlendirmeyi hedeflediği BİGE – Bilim Kızlarla Gelecek Projesi’nin ikinci dönemi Demo Day ile tamamlandı.

Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin Hızlandırma Programını başarıyla tamamlayan 10 finalist takım İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde düzenlenen etkinlikte jüri ve yatırımcıların karşısına çıktı.

Proje kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan kız öğrencilerin yapay zekâ, eğitim, enerji ve sağlık gibi alanlarda geliştirdiği projeler inovatif yaklaşım, özgünlük, uygulanabilirlik ve teknik yeterlilik kriterleriyle değerlendirildi.

Final puanlamalarıyla BİGE – Demo Day’in birincisi görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız biçimde katılabilmesi için geliştirilen projesiyle Moonlight oldu. Andremoda’nın konuşma geriliği yaşayan çocuklara yönelik mobil uygulaması ikinciliği; Indexis’in mikro ölçekli rüzgâr enerjisi projesi ise üçüncülüğü aldı. Dereceye giren takımlar, maddi ödüllerin yanı sıra Generation Unlimited ve Entrepreneurship World Cup gibi prestijli uluslararası genç girişimcilik programlarına yönlendirilme imkânı da elde edecek.

BİGE mezunları için mobil uygulama

Etkinlikte konuşma yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Halkbank olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gençlerin hem eğitime hem de istihdama katılımını artırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz.” dedi.

Finansmanın yanı sıra eğitim ve mentörlük desteği sundukları programlarla da gençlerin farklı alanlarda gelişmelerine eşlik ettiklerini belirten Recep Süleyman Özdil, “BİGE bizim için önemli bir proje. BİGE ile sizlerle kurduğumuz bağı, program sonrasında da sürdürmek istiyoruz. Bu amaçla BİGE mezunları için BİGE Mobil uygulamasını geliştirdik. Mezunlarımız bu platform üzerinden bilgi ve deneyim paylaşabilecek, mentörlük ve kariyer fırsatlarına erişebilecek. Böylece BİGE’yi dönemsel bir eğitim programı olmaktan çıkarıp kariyeriniz boyunca dahil olabileceğiniz bir ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Özdil ayrıca BİGE Projesi kapsamında düzenlenen İlham Buluşmaları’nın gelecek yıldan itibaren Banka’nın yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde de düzenlenerek uluslararası alana taşınacağını duyurdu.

“BİGE İki Yılda 2 bin 887 genç kıza ulaştı”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ise “BİGE iki yılda 2 bin 887 genç kıza ulaştı. Birçok fikrin hayata geçirilmesine destek sundu. İlham Buluşmaları'nda 36 ilham veren kadın, hikâyelerini genç kızlarla paylaştı. Hayalimiz, bugün bu sahnede sunum yapan genç kadınların birkaç yıl sonra o listeye kendi isimlerini eklemesi; bu salona mentor, jüri üyesi, belki de yatırımcı olarak geri dönmesi.” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımlar ve projeleri hakkında

1. Moonlight (Cansu Karaoğlu, Elifnaz Çiçek)

Kokulu Boyalar, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız biçimde katılabilmesi için geliştirilen erişilebilir bir sanat platformu. Yapay zekâ destekli sesli yönlendirme sistemi; hissedilebilir konturlara sahip kalemler, dokunsal yüzeyli tuvaller ve sinestezi yaklaşımıyla geliştirilen kokulu boyalarla birlikte çalışıyor. Böylece kullanıcılar çizim sürecini ses, doku ve koku üzerinden deneyimleyebiliyor.

2. Andremoda (Aynur Yörük, Havva Sude Yıldız)

Talk Buddy, konuşma geriliği veya telaffuz güçlüğü yaşayan çocukların gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen yapay zekâ tabanlı bir mobil uygulama. Ürün, çocukları sadece ekrandan izleyerek yapılan pasif uygulamalardan farklı olarak, çocuklarla sesli diyalog kurarak konuşma pratikleri yapmalarını sağlıyor. Pasif ekran kullanımının ötesine geçen uygulama, çocuklarla sesli diyalog kurarak konuşma pratiği yapmalarını sağlıyor. Çocukların gelişim aşamalarını ve duygu durumlarını takip eden sistem, elde edilen verileri terapist ve psikologlardan oluşan uzman klinik ekiplerle paylaşılabilecek raporlara dönüştürüyor.

3. Indexis (Bergüzar Asena Şahin, Rabia Aybüke Akgün)

Ulam Rüzgâr Türbini Ağı, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerde dağıtık enerji üretimini desteklemek amacıyla geliştirilen mikro ölçekli bir rüzgâr enerjisi sistemi. Kompakt ve modüler yapıya sahip türbinler, enerjinin tüketildiği noktada üretilmesini sağlayarak şehirlerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını ve yüksek elektrik verimi elde edilmesini hedefliyor.