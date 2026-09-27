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Geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta forma giyen Kafayat Atoke Başhıru bu sezon ilk gollerini atmış oldu.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş'yi 7-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. karşısında sahaya takım kaptanı olarak çıkan başarılı oyuncu Kafayat Atoke Başhıru 3 gole imza attı. Doksan dakika sahada kalan Başhıru, 39,45 ve 77. dakikalarda gol sevinci yaşadı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. maçında 3 gol atarak hat-trick yaptı.

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