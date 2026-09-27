Kayserispor U17'nin 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, 2026-2027 sezona 2 golle başladı.

U17 Gelişim Ligi 17. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 1. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezondaki ilk golünü Arda Efe Ülgür kaydetti. 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Kahramanmaraş İstiklalspor maçında sahaya 11'de çıktı ve 55 dakika sahada kaldı. Oyunda kaldığı süre zarfından 2 gol kaydeden Arda Efe Ülgür sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Attığı 2 gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Efe, maç sonu tebrikleri tek tek kabul etti.