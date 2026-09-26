Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine günler kala gözaltına alınan ve 6 Eylül'de tutuklanan Ekrem Baki tahliye edildi. Tahliye kararında Baki hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.
Baki'nin tahliye edildiğini avukatı Onur Cingil sosyal medya hesabından duyurdu.
3 Eylül'de gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, aralarında Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Savcılık işlemlerinin ardından Baki'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti. Baki de 6 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Üsküdar'daki seçim süreci
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapılmıştı.
5 Ağustos'taki ilk seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkanvekili seçilirken, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy almıştı. Seçimin yargıya taşınmasının ardından verilen kararlarla başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.
Yenilenecek seçim öncesinde Baki'nin yanı sıra bazı belediye meclis üyeleri ve belediye yöneticileri hakkında da adli işlem yapılmıştı.
Amine Cansu Çelik de tahliye edilmişti
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik hakkında da 22 Eylül'de tahliye kararı verilmişti. Çelik, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Ekrem Baki'nin tahliye edilmesiyle birlikte, Üsküdar'daki seçim süreci öncesinde tutuklanan CHP'li isimlerden birinin daha tutuksuz yargılanmasının önü açılmış oldu.