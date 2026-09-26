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Ekrem Baki'nin tahliye edilmesiyle birlikte, Üsküdar'daki seçim süreci öncesinde tutuklanan CHP'li isimlerden birinin daha tutuksuz yargılanmasının önü açılmış oldu.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik hakkında da 22 Eylül'de tahliye kararı verilmişti. Çelik, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yenilenecek seçim öncesinde Baki'nin yanı sıra bazı belediye meclis üyeleri ve belediye yöneticileri hakkında da adli işlem yapılmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından Baki'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti. Baki de 6 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, aralarında Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine günler kala gözaltına alınan ve 6 Eylül'de tutuklanan Ekrem Baki tahliye edildi. Tahliye kararında Baki hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

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