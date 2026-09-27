U17 Gelişim Ligi 17. Grup 1. hafta karşılaşmasında Kayserispor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 skorla mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Göktürk Seven, Melike Gök
Kayserispor U17: Mehmet Alper Uzun, Yağız Baki Türkekul, Muhammed Veysel Tekin (Murat Dinç dk. 65), Alper Demirayak (Ömer Faruk Bayrakdar dk. 66), Arda Efe Ülgür (Ali Mert Akkamış dk. 55), Ömer Utku Deveci (Celal Taşdemir dk. 55), Muhammed Akkaş, Alptuğ Aydın (Yakut Emir Duman dk. 70), Selahattin Sofularlı, Mehmet Emin Dabaz, Onur Ata Cebeci.
Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Efe Çam, Arda Turan Yılmaz, Ege Eymen Çağlar (Orhun Alptekin Kaya dk. 65), Ahmet Kaan Güney, Alaaddin Kutlu, Arif Kaya (Berat Kaan Ceyhan dk. 46), Halil İbrahim Köse (Emin Kalaycı dk. 46), Osman Karslı, Bekir Yağlıca, Kerem Özer, Hasan Hüseyin Üzcüce (Umut Kaan Yaman dk. 46)
Goller: Arda Efe Ülgür (dk. 27,33), Mehmet Emin Dabaz (dk. 31), Onur Ata Cebeci (dk. 36), Muhammed Akkaş (dk. 44), Muhammed Tekin (dk. 47,49,65), Yağız Baki Türkekul (dk. 52), Alper Demirayak (dk. 57)