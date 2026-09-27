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Baki Ersoy: 'Bu ligi şampiyon bitirmek istiyoruz'

U17 Gelişim Ligi 17. Grup 1. hafta karşılaşmasında Kayserispor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 skorla mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

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