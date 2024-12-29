Göreve hızlı bir başlangıç yapan Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. Damac ile oynanan hazırlık maçında Al-Shabab, 4-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Maçta ilk gol 14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac'tan geldi. Ancak Al-Shabab, 24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle eşitliği sağladı. 44. dakikada Daniel Podence'nin şık golüyle öne geçen Terim'in öğrencileri, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin attığı gollerle mücadele 4-1 sona erdi.

Fatih Terim’in liderliğinde ilk maçtan alınan bu sonuç, hem kulüp yönetimini hem de taraftarları memnun etti. Tecrübeli teknik adam, kısa süreli sözleşmesine rağmen takımda güçlü bir etki yaratmayı hedefliyor.