IVECO Marka ve Pazarlama Direktörü Pamela Paratico,’’IVECO S-Way'in Euro Truck Simulator 2 dünyasına katılmasından ve oyunculara gerçekten hem sürükleyici hem dinamik bir sürüş deneyimi sunmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sürüm, oyun topluluğu tarafından büyük bir hevesle bekleniyordu. Yoğun bir şekilde aldığımız olumlu geri bildirimlerden dolayı gurur duyuyoruz. Euro Truck Simulator 2 oyuncularının IVECO S-Way ile sayısız heyecan verici sanal kamyon yolculuklarına çıkmalarını dört gözle bekliyoruz’’dedi.

Iveco Group Tasarım Merkezi Başkanı Marco Armigliato, ‘’IVECO S-Way’i Euro Truck Simulator 2’ye getirmek ekibimiz için heyecan verici bir meydan okumaydı. Amaç sadece kamyonun fiziksel özelliklerini aslına sadık kalarak çoğaltmak değil, aynı zamanda tasarım felsefesinin özünü yakalamakla ilgiliydi. Özü derken inovasyon, verimlilik, işlevsellik ve sürücü konforu demek istiyorum. Bu unsurların sanal dünyada bu kadar güçlü bir şekilde yankı bulmasını görmek, gerçek dünyanın ötesinde bile harika tasarımın kalıcı etkisini onaylıyor’’ diye ekledi.

Bu son Euro Truck Simulator 2 sürümüyle, oyuncular Avrupa’nın en iyi sürücüleri arasında yer alarak sanal IVECO S-Way’leri ile çeşitli ve zorlu rotalarda önemli yükleri teslim edebilir. Uzun mesafeli kamyonculuğu zengin ayrıntılara sahip bir simülasyonda deneyimleyebilirler.

Simülatör, uzun mesafe taşımacılığı için amiral gemisi olan IVECO'nun en yeni modelinin çekici konfigürasyonunu, maksimum konfor için geniş Active Space kabini ile donatılmış olarak sunuyor. Titiz tasarım ve mühendislik iş birliği sayesinde, Euro Truck Simulator 2’deki IVECO S-Way, benzersiz bir gerçeklik seviyesi sunuyor. Oyuncular, imza niteliğindeki Yeşil Metalik lansman rengi de dahil olmak üzere 22 önceden yapılandırılmış fabrika rengi ve bir dizi iç trim seçeneğiyle kamyonlarını özelleştirebilir. Çoklu yakıt deposu ve ön ızgara seçenekleri de dahil olmak üzere bir dizi aksesuarla daha fazla kişiselleştirme yapılabilir. Dinamik dış tasarımıyla, en son teknoloji kabiniyle, IVECO S-Way, gerçek aracın performansını ve inovasyonunu yansıtan bir sürüş deneyimi sunar.

IVECO, tutkulu ve istekli bir oyun topluluğuna IVECO S-Way’i sunmak ve inovasyon ile performansın ruhunu yansıtan benzersiz bir deneyim yaşatmak için SCS Software ile iş birliği yapmaktan gurur duymaktadır.