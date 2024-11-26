Erzurum Uzundere’de son 40 yılın en yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi. İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.



Elektrik kesintisi 24 saatten uzun sürdü

Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. Elektrik ekipleri, sorunun kar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik direklerine ve tellerine zarar vermesinden kaynaklandığını belirledi. Henüz yapraklarını dökmemiş olan ağaçlarda biriken kar kütleleri ağaçların devrilmesine neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İlçede günlük yaşamın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Uzundere sakinleri, uzun yıllardır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Uzundere'de kardan cağ kebabı

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Şelale İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek hem güldürdü hem de Erzurum’un geleneksel lezzetini hatırlattı.



Müdür Yardımcısı Turan, kardan yaptığı çağ kebabıyla dikkat çekti. Çağ kebabının Erzurum’a ait olduğunu vurgulamak isteyen Turan, karla şekillendirdiği "kar cağını" altına ateş yakarak servis etti. Çağ kebabını kar birikintisinden kesip yiyormuş gibi yapan Turan, bu dikkat çekici fikriyle izleyenlerin yüzünü güldürdü.