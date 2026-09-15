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50 Yaş Altı Kadın Takım: Bengü Alkan Çal, Rabia Kim Karışık, Safiye Yalçın

50 Yaş Altı Pair: Fazlı Karışık, Rabia Kim Karışık

50 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Uğur Tuzlu

50 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Safiye Yalçın

40 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Ali Kemal Ustabaş

40 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Bengü Alkan Çal

30 Yaş Altı Erkek Takım: Furkan Bayrak, Muhammed Emir Yılmaz, Yiğit Kemal Yılmaz

30 Yaş Altı Kadın Takım: Büşra Özden, Şeyda Nur Yavuz, Hayrunnisa Aygün

30 Yaş Altı Pair: Şeyda Nur Yavuz, Furkan Bayrak

30 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Muhammed Emir Yılmaz

30 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Hayrunnisa Aygün

Organizasyonda yarışacak milli sporcular şu şekilde:

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 83 ülkeden bin 417 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.

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