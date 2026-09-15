2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 83 ülkeden bin 417 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda yarışacak milli sporcular şu şekilde:
Yıldız Bayanlar Bireysel: Reyyan Sönmez
Yıldız Erkekler Bireysel: Mehmet Tural
Yıldızlar Pair: Ali Kaan Meşe, Sabiha Ecrin Ataoğlu
Yıldız Bayanlar Takım: Reyyan Sönmez, Eda Çetin, Sabiha Ecrin Ataoğlu
Yıldız Erkekler Takım: Ali Kaan Meşe, Mehmet Tural, Salih Aymaz
Genç Bayanlar Bireysel: Ervanur Yazıcı
Genç Erkekler Bireysel: Utku Efe
Gençler Pair: Utku Efe, Nazike Nur Yazıcı
Genç Bayanlar Takım: Ervanur Yazıcı, Zeynep Minel Ustaoğlu, Nazike Nur Yazıcı
30 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Hayrunnisa Aygün
30 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Muhammed Emir Yılmaz
30 Yaş Altı Pair: Şeyda Nur Yavuz, Furkan Bayrak
30 Yaş Altı Kadın Takım: Büşra Özden, Şeyda Nur Yavuz, Hayrunnisa Aygün
30 Yaş Altı Erkek Takım: Furkan Bayrak, Muhammed Emir Yılmaz, Yiğit Kemal Yılmaz
40 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Bengü Alkan Çal
40 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Ali Kemal Ustabaş
50 Yaş Altı Kadınlar Bireysel: Safiye Yalçın
50 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Uğur Tuzlu
50 Yaş Altı Pair: Fazlı Karışık, Rabia Kim Karışık
50 Yaş Altı Kadın Takım: Bengü Alkan Çal, Rabia Kim Karışık, Safiye Yalçın
50 Yaş Altı Erkek Takım: Fazlı Karışık, Ali Kemal Ustabaş, Murat Sarıkuş
60 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Namık Konanç
65 Yaş Altı Erkekler Bireysel: Mustafa Yılmaz
65 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Şerif Kandırmış
50 Yaş Üstü Erkek Takım: İsmail Kökçü, Zeynel Çelik, Ömer Budancamanak
60 Yaş Üstü Erkek Takım: Teyfik Çelik, Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Erkekler Bireysel: Aykut Taşgın
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Kadınlar Bireysel: Gülsena Karakuyulu Ertunç
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Pair: Mehmet Can Gülmez, Kübra Dağlı
Serbest Stil 18 Yaş Üstü Karışık Takım: Aykut Taşgın, Gülsena Karakuyulu Ertunç, Çağrı Gülen, Kübra Dağlı Muran, Mehmet Can Gülmez