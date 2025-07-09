"Yol kazasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Terörsüz Türkiye süreci, yol kazası yaşanmadan, kirli mahviller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmeli. Bu sürecin sonunda terör duvarı yıkılacak” dedi.

Buldan ve Sancar'la görüşme: "Yapıcı ve samimi bir atmosfer"

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir evreye giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitlere rahmet, "Terörsüz bölgeyle ruhlarını şad edeceğiz"

Toplantının başında geçtiğimiz günlerde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden 12 askere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, “Terörsüz bölge hedefine ulaşarak, şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, fedakarlıkların boşa gitmediğini dost düşmana göstereceğiz” diye konuştu.

“CHP, rüşvet skandalını bize mal etmeye çalışıyor”

Gündemdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına da değinen Erdoğan, “Yargının yaptığı, önüne gelen şikayetleri değerlendirmek. Ortada siyasi değil, tamamen hukuki bir süreç var. CHP utanmadan rüşvet suçüstü olayını bile bize mal etmeye çalışıyor. Genel başkanları çıkmış şok oldum diyor. Bu kafayla çok daha fazla şok olursun” sözleriyle muhalefete yüklendi.

“İklim Kanunu yerli ve milli bir düzenlemedir”

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürürlüğe giren İklim Kanunu’na da değinen Erdoğan, tarımsal üretimle ilgili bazı eleştirilere sert tepki gösterdi: “Tarım yasaklanacak, çiftçi ekemeyecek gibi safsatalar şuursuzluktur. Bu kanun tamamen yerli ve millidir. 1 karış toprağımızı dahi teslim alacak bir güç yoktur.”

“Erken seçim yok, takvim değişmeyecek”

Son olarak erken seçim tartışmalarına da net yanıt veren Erdoğan, “Anayasa ve seçim kanununda bir değişiklik olmadığı sürece genel seçim 2028’de, yerel seçim ise 2029’da yapılacak. Bay Özgür boşuna hayal kurmasın” diyerek kapıyı bir kez daha kapattı.