Yapılan açıklamada: "13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak Ramstein / Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

13 Mart’ta İran kaynaklı bir balistik mühimmatın düşürülmesinin ardından yürütülen incelemelerin sürdüğü belirtilirken, Türkiye’nin bölgesel güvenliğe yönelik tedbirlerinin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

MSB Basın Toplantısından Öne Çıkanlar

MSB, haftalık bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik Üssü’nde gerçekleştirdi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK’nın operasyonel faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı:

Geçtiğimiz hafta operasyon bölgelerinde 6 PKK’lı terörist teslim olurken, mağara, sığınak ve mayın ile el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde gerçekleştirildi.

Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 kilometreye ulaştı.

Sınır güvenliği kapsamında 1 Ocak’tan bu yana 15 bin 979 kişi engellenmiş, son hafta içinde 139 kişi yakalanmış, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Hava Savunmasına Yeni Takviye

Aktürk, 13 Mart’ta İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini hatırlattı. Hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Adana’daki mevcut İspanya Patriot sistemi yanında, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen ek bir Patriot sisteminin daha konuşlandırıldığı belirtildi.

Orta Doğu ve Bölgesel Gelişmeler

MSB açıklamasında, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Gazze’de ateşkesi ihlal eden uygulamalarına dikkat çekilerek, bölgesel istikrarsızlığın artmasının önlenmesi çağrısı yapıldı. Türkiye, Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini vurgularken, Filistin halkına uygulanan baskıların sona erdirilmesi için uluslararası sorumluluğun yerine getirilmesini istedi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestliği ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret açısından stratejik öneme sahip bu bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesinin kritik olduğu belirtildi.

Kıbrıs ve Ulusal Güvenlik

Doğu Akdeniz’de yayımlanan NOTAM’lar ve Kıbrıs’ın güvenliği konusunda da açıklama yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM’ların geçersiz olduğu belirtilirken, Türkiye’nin garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği ifade edildi.

Yerli Savunma Ürünleri

MSB ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Süper Şimşek hava araçlarının Hava Kuvvetleri envanterine alındığını açıkladı.