Gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınırken, özellikle enerji, ticaret ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı iradenin teyit edildiğini belirtti. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin de masaya yatırıldığını ifade eden Yılmaz, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilimin etkilerinin değerlendirildiğini aktardı.

Açıklamasında çatışmaların uzamasının ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesine öncelik verdiğini vurguladı.

Türkiye’nin barışın tesisi için tüm imkânlarını kullanmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, uluslararası toplumun da bu yönde sorumluluk almasının önemine işaret etti.