Galatasaray, bu turu geçmesi halinde son 16’da Liverpool ya da Tottenham’dan biriyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer aldı.

Avrupa’da 6. randevu

Galatasaray ile Juventus, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, Juventus 1 kez kazandı; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 9 golüne, Juventus 7 golle karşılık verdi. İki takım arasında hafızalara kazınan son maç ise 11 Aralık 2013’te oynandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertesi güne kalan mücadelede Galatasaray, Wesley Sneijder’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İtalyan ekiplerine karşı 26 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 26 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 10 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 32 kez havalandırırken kalesinde 38 gol gördü.

Juventus lig etabını 13. sırada tamamladı

Juventus, Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. İtalyan ekibi; Bodo/Glimt, Pafos ve Benfica’yı mağlup ederken, Real Madrid’e yenildi. Borussia Dortmund, Villarreal, Sporting ve Monaco ile ise berabere kaldı.

Serie A’da formda

Serie A’da 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Juventus, 42 puanla 5. sırada bulunuyor. Torino ekibi, ligde son 8 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu ve son olarak Napoli’yi sahasında 3-0 yendi.

Kenan Yıldız dikkat çekiyor

Juventus kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız ile eski Fenerbahçeli Filip Kostic de yer alıyor. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 30 resmi maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergilerken, Şampiyonlar Ligi’nde 1 gol ve 3 asist üretti.

Spalletti etkisi

Sezona Igor Tudor ile başlayan Juventus, 27 Ekim’de yollarını ayırmasının ardından takımın başına Luciano Spalletti’yi getirdi. Spalletti yönetiminde İtalyan temsilcisi 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Gol yükü Vlahovic ve McKennie’de

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçta 14 gol atıp 10 gol yedi. Dusan Vlahovic ve Weston McKennie 3’er golle takımın en skorer isimleri olurken, Jonathan David 2, Kenan Yıldız ise 1 gol kaydetti.

Allianz Stadyumu

Juventus’un maçlarını oynadığı Allianz Stadyumu, 8 Eylül 2011’de açıldı. 41 bin 147 seyirci kapasitesine sahip stat, 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yaptı.