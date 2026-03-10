Tahran’dan yapılan açıklamada, özellikle Arap ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi İsrail ve ABD büyükelçilerini topraklarından sınır dışı ederse, yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda tam serbestliğe sahip olacaktır.”

Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi. Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, son günlerde savaş nedeniyle uluslararası gündemin merkezinde yer alıyor.

Uzmanlar, İran’ın bu çıkışının Hürmüz Boğazı’nı diplomatik bir baskı aracı olarak kullanma hamlesi olabileceğini değerlendiriyor.

Trump: “Hürmüz Boğazı güvende kalacak”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların ardından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanacağını söyledi.

Trump, İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırılarda 5 binden fazla hedefin vurulduğunu savunurken, küresel enerji akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini belirterek “Hürmüz Boğazı güvende kalacak” ifadelerini kullandı.