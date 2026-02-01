ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanan milyonlarca yeni belge, dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Şeffaflık yasası kapsamında yayımlanan belgeler, Epstein’in siyaset, finans ve iş dünyasındaki yüksek profilli isimlerle kurduğu ilişkileri bir kez daha gündeme taşıdı.

Yeni belgelerde yer alan bazı e-postalarda, 2012 yılında Rusya’da Vladimir Putin karşıtı Bolotnaya Meydanı protestolarının ele alındığı ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev’den “Rusya’nın gelecekteki lideri” olarak bahsedildiği görüldü.

Putin’in yerini alabilecek isim için Epstein’den yardım talebi

Belgeler arasında, daha önce Bill Gates’in bilim ve teknoloji danışmanı olarak görev yapan Boris Nikolic’in Epstein’e gönderdiği dikkat çekici bir e-posta da yer aldı. Nikolic’in mesajında, Bolotnaya protestolarının organizatörlerinden biri olarak tanıtılan İlya Ponomarev için Epstein’in görüş ve desteğinin istendiği görülüyor.

Nikolic’in e-postasında, “Yakın zamanda Rusya’ya birlikte gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Kendisi Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörlerinden biri. Putin’in yerini alarak devlet başkanı olabilir. Ancak başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Kendisine nasıl yardım edilebileceği konusunda bir fikrin var mı?” ifadeleri yer alıyor.

Nikolic, başka bir e-postasında söz konusu yardım talebinin yalnızca Ponomarev’in Davos Ekonomi Forumu’na katılımı ile sınırlı olmadığını belirterek, “Genel olarak diğer konularla ilgili desteğe ihtiyaç var. Kendisi son derece zeki ve Rusya’daki en nüfuz sahibi isimlerden biri” ifadelerini kullanıyor.

“Devrimin merkezindeyiz” mesajı

Belgelerde, Ponomarev’in bizzat Nikolic’e gönderdiği bir başka e-posta da bulunuyor. Ponomarev, yazışmasında, “Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Bu protestoların başlıca organizatörleri biziz. Davos’a gidip yaşananları anlatmamız çok önemli. Putin’in resmi söylemi dışındaki seslerin de duyulması gerekiyor” ifadelerine yer veriyor.

Haziran ayına ait bir diğer e-postada ise Epstein’in Nikolic’e, Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını yazdığı görülüyor.

Epstein dosyası tartışmaları alevlendiriyor

Siyasetçiler, finansçılar ve akademisyenler arasında bir tür “bağlantı kurucu” rolü üstlendiği iddia edilen Epstein, insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılandığı sırada 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein’in ölümüne ilişkin cezaevi kameralarının çalışmaması gibi detaylar, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Son yayımlanan belgeler, Epstein’in yalnızca bir suç ağı değil, aynı zamanda küresel ölçekte siyasi ve stratejik temasların merkezinde yer almış olabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.