Şirketin 2025 yılı gelirleri ise yıllık bazda gerileyerek 523,93 milyar TL olarak gerçekleşti. Arçelik, 2024’ün aynı döneminde 560,94 milyar TL gelir elde etmişti.

Arçelik, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre şirket, 2026’da uluslararası ciroda düşük tek haneli büyüme öngörüyor. Aynı dönemde FAVÖK marjının yüzde 6,25 ile yüzde 6,5 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket, 2026 yılı için yatırım harcamalarının ise yaklaşık 250 milyon euro seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Arçelik, 2026 yılına ilişkin öngörülerini de açıkladı. Buna göre şirket, Türkiye pazarındaki satışların yıllık bazda yatay bir seyir izlemesini beklerken, küresel gelirlerde düşük tek haneli büyüme hedefliyor. 2026 yılı için düzeltilmiş FAVÖK marjının yüzde 6,25–yüzde 6,50 bandında gerçekleşmesi öngörülürken, yıl genelinde yaklaşık 250 milyon euro tutarında yatırım harcaması yapılması planlanıyor.

İLGİLİ RAPORA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ