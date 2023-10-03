Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Hatay’da asrın felaketinde 24 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, binlerce bina zarar görmüştü. Kentin köklü üniversitesi olan Mustafa Kemal Üniversitesi de depremde çok sayıda öğrencisini ve eğitimcisini kaybetmişti. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrenciler, aylar sonra yeniden yüz yüze eğitime başladı. İdareciler tarafından yeni eğitim - öğretim dönemine yetiştirilmek için özenle tadilattan geçirilen eğitim yuvalarında yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi ders başı yaptı. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, deprem sonrası yapılan çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgiler verdi.

Asrın felaketinden 1 ay sonra eğitim başladı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 2022-2023 bahar dönemini olumsuzluklara rağmen uzaktan eğitimle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hatay, 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan kent oldu. Kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için eğitim son derece önemli bir sac ayağını oluşturmaktadır. Biz üniversite olarak bunun bilincindeyiz ve bundan dolayı depremin ilk günlerinden itibaren üniversitemizi yeniden ayağa kaldırabilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştık. 6 Şubat’ta bizim yüz yüze eğitimimiz başlayacaktı, ne yazık ki deprem dolayısıyla başlayamadık. Asrın felaketinin 1 ay ardından öğrencilerimizi ve öğretim üyesi arkadaşlarımızı organize ederek uzaktan eğitim yoluyla 2022-2023 eğitim yılının bahar dönemine başladık. Dönemimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık” dedi.

“Yaklaşık 6-7 bin civarında öğrenciyi yüz yüze eğitime davet edebilecek durumdayız”

Eğitimi yüz yüze yapabilmek için gerekli çalışmaları büyük bir gayretle yürüttüklerini ifade eden Rektör Eren, “Bu yılda eğitimi biz yüz yüze yapmak istiyoruz, bunun içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Takdir edersiniz ki, çok büyük yıkımın olduğu deprem sonrasında tüm binaların tadilatının gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Tadilatını gerçekleştirdiğimiz binalarda yaklaşık 6-7 bin civarında öğrenciyi yüz yüze eğitime davet edebilecek durumdayız. Fakat öğrencilerin sadece eğitim alacak sınıfların hazır olması yetmez aynı zamanda barınma imkanlarını da bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu bağlamda paydaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; 3 bin civarında öğrenciyi yüz yüze eğitim - öğretime çağırdık. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun 2.sınıflarını yüz yüze eğitime çağırdık. Bunlar uygulamalı olan eğitim alanları. Bunların dışında da uygulamalı eğitim alan öğrencilerimiz var ama barınma imkanları yeterli olmadığı için bu yılda öğrencilerimize uzaktan eğitim yoluyla eğitim hizmetlerini sunacağız. Kısmen yüz yüze kısmen de uzaktan eğitim şeklinde bu yılı tamamlamış olacağız. Amacımız 2024 yılının ortalarında tadilatı yapılacak olan binaların tamamının tadilatını yaparak, öğrencilerimize ek barınma imkanı sağlayarak önümüzdeki yıl yüz yüze eğitim için kampüsümüzü hazır hale getirmek” ifadelerini kullandı.

“Bizim için yüz yüze eğitim çok daha iyi oldu”

Hemşirelik 2.sınıf öğrencisi Yaren Kartaloğlu, yüz yüze eğitimin kendileri için iyi olduğunu ifade ederek “Hemşirelik, 2.sınıf öğrencisiyim. Uzun bir aradan sonra okula geldik, ilk etapta online eğitim görmüştük. Bizim için yüz yüze eğitim çok daha iyi oldu. Çok daha rahat ediyoruz şuan. Çok daha iyi oldu, farklı insanlarla görmek iyi geldi. Eskiden hayatımızda olup görüşemediğimiz insanları görmek iyi oldu” dedi.

“Derslerimizin başlaması gayet iyi oldu”

Hemşirelik öğrencisi Elif Sukuşu, aylar sonra yeniden okuluna gelmenin heyecanını yaşadığını belirterek “Depreme ben yurtta yakalandım. Baya 8-9 ay uzaktan eğitim gördük. Bu gün başladı okul, güzel gidiyor. Bence çok iyi oldu. Derslerimizin başlaması gayet iyi oldu” şeklinde konuştu.