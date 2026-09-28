Emlak Katılım’ın finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin, bu stratejik adımla birlikte

daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım, finans alanındaki büyüme stratejisini güçlendirecek yeni bir adım attı. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve ayrıca İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Yapılan bu hamleyle birlikte, 100 yıllık köklü geçmişi, kamu katılım bankası kimliği ve güçlü kurumsal yapısıyla Emlak Katılım’ın tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.