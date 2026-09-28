SPK’nın açıklamasına göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılan ve tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili süreçte, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen talimatlar işlem valörleri kapsamında platformun olağan işleyişine dahil edildi.

Ancak 17 Eylül 2026 tarihinde fonların TEFAS işlemlerine kapatılması nedeniyle aynı gün verilen talimatların tamamı, SPK’nın 17 Eylül tarihli ve 57/1707 sayılı Kurul kararının uygulanması kapsamında TEFAS tarafından iptal edildi.

İptal edilen talimatlara tasfiye bakiyesinden ödeme

SPK, 17 Eylül’de TEFAS üzerinden verilen ve platform tarafından iptal edilen talimatların sahipleri açısından önemli bir noktaya dikkat çekti.

Buna göre söz konusu yatırımcılara, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.

Kurul ayrıca, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmasına rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

SPK, 17 Eylül tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile belirli portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların TEFAS üzerinden işlemlerinin durdurulduğunu ve tasfiye sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Ardından 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile tasfiyeye konu fonların güncel listesi yayımlanırken, bu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemleri de durdurulmuştu.

Son açıklamayla birlikte SPK, tasfiye sürecinin başlangıcında verilen ve gerçekleşemeyen talimatların hangi kapsamda değerlendirileceği konusunda yatırımcıların merak ettiği noktaları netleştirmiş oldu.