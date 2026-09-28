Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların karşılaşabileceği dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinin önüne geçilmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, 29 Nisan 2026'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin kısmen veya tamamen nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla yapılması halinde satış bedelinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştü.

Zorunlu uygulama tarihi ertelendi

Sistemin devreye alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği içinde teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına yönelik teknik altyapının hazırlandığı, bankaların kendi altyapılarını oluşturmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Bakanlık, sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi için ilgili kurum ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını tamamlamasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulamaya geçiş tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden düzenlenecek.

Bankalarla entegrasyon için yeni adım

Yönetmelik değişikliği kapsamında yalnızca uygulama tarihi değiştirilmedi. TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımının ve teknik altyapı çalışmalarının daha hızlı tamamlanabilmesi amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Bakanlık, banka altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından Güvenli Ödeme Sistemi için pilot uygulamabaşlatılmasının planlandığını açıkladı.

Yeni sistemle birlikte taşınmaz satışlarında mülkiyet devri ile satış bedelinin ödenmesinin daha güvenli ve eş zamanlı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.