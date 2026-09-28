Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada farklı kurumların takımları karşı karşıya geldi.

Turnuva kapsamında Fatih Ortaokulu ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımları sahada mücadele etti. Karşılaşmaların oynandığı salonda Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından da stant açıldı.

Stantta katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bağımsız yaşam konusunda bilgilendirme yapılan stantta çeşitli materyaller dağıtıldı.

Yeşilay ekibi ayrıca turnuvanın seremonisine 'Yeşilay Varsa Hayat Var' pankartıyla katıldı. Sporun sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğuna vurgu yapılan etkinlikte, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mesaj verildi.