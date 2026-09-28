Altın piyasalarında haftanın ilk gününde satış baskısı öne çıktı. Ons altın 4 bin 196 dolar seviyesine gerilerken, gram altın sabah saatlerinde 6.603,12 liradan işlem gördü.

Piyasalardaki düşüşte, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve ABD ekonomisine ilişkin güçlü verilerin etkili olduğu belirtiliyor. Güçlü ekonomik aktivite verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri yüksek seviyelerde daha uzun süre tutabileceği beklentisini desteklerken, bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Gram altın ve çeyrek altında son durum

Yurt içinde altın fiyatlarının seyri hem küresel piyasalardaki ons altın hareketine hem de döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak takip ediliyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşların yakın markajında bulunuyor.

28 Eylül 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasadaki güncel satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.603,12 TL

6.603,12 TL Çeyrek altın: 10.748,00 TL

10.748,00 TL Yarım altın: 21.490,00 TL

21.490,00 TL Tam altın: 43.825,88 TL

43.825,88 TL Cumhuriyet altını: 42.856,00 TL

42.856,00 TL Gremse altın: 109.900,79 TL

109.900,79 TL Ons altın: 4.196,76 dolar

Altın fiyatlarında gün içerisinde ons altın ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak değişimler yaşanabileceği için fiyatların güncel piyasa verileri üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.