Bakan Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü belirten Şimşek, yatırımcıların meşru haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“İlgisi olmayanlara işlem yapılmayacak”

Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karıştığı belirlenen kişiler hakkında hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, soruşturma kapsamındaki faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı.

Şimşek, “Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Likidite mesajı

Açıklamasında finansal sistem ve reel ekonomiye yönelik risklere de dikkat çeken Şimşek, gelişmelerin olumsuz etkiler oluşturmaması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, alınacak tedbirlerin finansal sistem ile reel ekonomiye olası olumsuz yansımaların önüne geçmesini amaçladıklarını ifade etti.

“Yetkili kurumların açıklamaları takip edilmeli”

Şimşek ayrıca kamuoyuna, soruşturma sürecine ilişkin bilgi ve gelişmelerin yetkili kurumların açıklamaları üzerinden takip edilmesi çağrısında bulundu.

Fon piyasasına ilişkin soruşturma kapsamında son dönemde alınan kararlar ve yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı konusu piyasaların gündeminde yer alırken, Bakan Şimşek’in likidite mesajı da sürecin finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini ortaya koydu.