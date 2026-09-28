İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce mal varlıklarına yönelik tedbirleri kaldırılan toplam 106 kişi, kurum ve fon hakkında yeniden tedbir uygulandığı iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre listede 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon yer aldı. Bazı haberlerde, isimler arasında sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'ın da bulunduğu öne sürüldü.

Başsavcılıktan kritik açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 106 kişi ve kuruluşa ilişkin tedbirlerin yeniden uygulamaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, adli makamlarca daha önce kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulanmasına yönelik yeni bir tedbir kararı bulunmadığı belirtildi.

Böylece soruşturma kapsamında 106 kişi, kurum ve fon hakkında yeniden mal varlığı tedbiri uygulandığı yönündeki iddia resmi makamlar tarafından yalanlanmış oldu.

İddiaya konu olan fonlar

Yeniden tedbir uygulandığı öne sürülen listede Atlas Portföy Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi Fonu yer aldı.

İddiaya konu edilen gerçek kişi listesinde ise Abdullah Ercan, Ali Acar, Ali Yıldız, Alim Bilen, Ayşe Gökdemir, Burhan Tunç Özkan, Caner Bingöl, Cengiz Avcı, Çağlayan Yağcı, Egemen Sönmez, Emrullah Ercan, Enes Can Demir, Enver Geçgel, Ercan Çömez, Erdin Özel, Ezgi Kaya, Feridun Geçgel, Furkan Talay, Gül Ayşe Çolak, Hale Elpe, Hakan Dıravacı, Hakan Yıldız, İsmet Öğüt, Kazım Kocapınar, Mahmut Vural Erkoç, Mehmet Emre Çamlıbel, Mehmet Selçuk Aksoy, Melis Sandal, Metehan Ülgener, Mustafa Dedik, Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Ömer Bedir Çetinel, Rıza Kandemir, Salih Tuncer Mutlucan, Serdar Turhan, Şadi Türk, Şeyhmus Yeşilmen, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Turgay Ceylani ve Türker Tekten'in isimleri yer aldı.

Ancak Başsavcılığın açıklamasıyla birlikte, söz konusu kişi ve kuruluşlar hakkında kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulandığı yönündeki iddianın resmi makamlarca doğrulanmadığı netleşti.