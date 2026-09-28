YENİ Parti’nin İstanbul teşkilatında ilçe kongreleri tamamlandı. İstanbul’da iki günlük kongre maratonunun ardından 38 ilçede sandıktan çıkan isimler netleşti.
Kongrelerin son gününde 21 ilçede üyeler sandık başına giderken, önceki gün gerçekleştirilen 18 ilçe kongresiyle birlikte toplam 38 ilçede başkanlık seçimleri sonuçlandı.
Esenyurt’ta kongre ertelendi
İstanbul’daki kongre sürecinin en dikkat çeken adresi ise Esenyurt oldu. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı kongrede, usulsüz oy kullanıldığı iddiası nedeniyle tartışma çıktı.
Yaşanan gerginliğin ardından kongrede arbede meydana gelirken, Esenyurt’taki seçim ertelendi. Kongrenin ne zaman yeniden yapılacağına ilişkin ise henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
38 ilçenin başkanları belli oldu
YENİ Parti’nin İstanbul’da yapılan kongrelerinin ardından seçilen ilçe başkanları şöyle:
- Adalar: Gözde Acar
- Arnavutköy: Tekin Aras
- Ataşehir: Atakan Anıl Dizdaroğlu
- Avcılar: Ahmet Selçuk Gök
- Bağcılar: Özkan Akar
- Bahçelievler: Danış Akpolat
- Bakırköy: Günay Mamati
- Başakşehir: Beyzade Kayabaşı
- Bayrampaşa: Alican Çam
- Beşiktaş: Mehmet Arslan
- Beykoz: Aydın Düzgün
- Beylikdüzü: Mülayim Demirtaş
- Beyoğlu: Cenk Bleda Haşhaş
- Büyükçekmece: Halis Çiçekçi
- Çatalca: Gökberk Öder
- Çekmeköy: Haydar Arslan
- Esenler: Aytekin Ayar
- Eyüpsultan: Doğan Sarıtaş
- Fatih: Yavuz Nazlıgül
- Gaziosmanpaşa: Okan Kazım Yalçın
- Güngören: Canan Yılmazcan
- Kadıköy: Caner Sarıtaş
- Kağıthane: Kaner Berberoğlu
- Kartal: Mert Polat
- Küçükçekmece: Burak Ergin
- Maltepe: Ercan Ağkaya
- Pendik: Niyazi Güneri
- Sancaktepe: Emre Yılmaz
- Sarıyer: Mehmet Kubat
- Silivri: Doruk Bulut
- Sultanbeyli: Zeynel Özbakır
- Sultangazi: Kanber Koçak
- Şile: Aras Arslan
- Şişli: Canercan Kartal
- Tuzla: Bülent Akköse
- Ümraniye: Metin Demirbilek
- Üsküdar: Onur Cingil
- Zeytinburnu: Metin Doğan
Esenyurt’ta ertelenen kongrenin ardından YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilçe teşkilatlarının tamamlanması için gözler yeni kongre tarihine çevrildi.