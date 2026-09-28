YENİ Parti’nin İstanbul teşkilatında ilçe kongreleri tamamlandı. İstanbul’da iki günlük kongre maratonunun ardından 38 ilçede sandıktan çıkan isimler netleşti.

Kongrelerin son gününde 21 ilçede üyeler sandık başına giderken, önceki gün gerçekleştirilen 18 ilçe kongresiyle birlikte toplam 38 ilçede başkanlık seçimleri sonuçlandı.

Esenyurt’ta kongre ertelendi

İstanbul’daki kongre sürecinin en dikkat çeken adresi ise Esenyurt oldu. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı kongrede, usulsüz oy kullanıldığı iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından kongrede arbede meydana gelirken, Esenyurt’taki seçim ertelendi. Kongrenin ne zaman yeniden yapılacağına ilişkin ise henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

38 ilçenin başkanları belli oldu

YENİ Parti’nin İstanbul’da yapılan kongrelerinin ardından seçilen ilçe başkanları şöyle:

Adalar: Gözde Acar

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Atakan Anıl Dizdaroğlu

Avcılar: Ahmet Selçuk Gök

Bağcılar: Özkan Akar

Bahçelievler: Danış Akpolat

Bakırköy: Günay Mamati

Başakşehir: Beyzade Kayabaşı

Bayrampaşa: Alican Çam

Beşiktaş: Mehmet Arslan

Beykoz: Aydın Düzgün

Beylikdüzü: Mülayim Demirtaş

Beyoğlu: Cenk Bleda Haşhaş

Büyükçekmece: Halis Çiçekçi

Çatalca: Gökberk Öder

Çekmeköy: Haydar Arslan

Esenler: Aytekin Ayar

Eyüpsultan: Doğan Sarıtaş

Fatih: Yavuz Nazlıgül

Gaziosmanpaşa: Okan Kazım Yalçın

Güngören: Canan Yılmazcan

Kadıköy: Caner Sarıtaş

Kağıthane: Kaner Berberoğlu

Kartal: Mert Polat

Küçükçekmece: Burak Ergin

Maltepe: Ercan Ağkaya

Pendik: Niyazi Güneri

Sancaktepe: Emre Yılmaz

Sarıyer: Mehmet Kubat

Silivri: Doruk Bulut

Sultanbeyli: Zeynel Özbakır

Sultangazi: Kanber Koçak

Şile: Aras Arslan

Şişli: Canercan Kartal

Tuzla: Bülent Akköse

Ümraniye: Metin Demirbilek

Üsküdar: Onur Cingil

Zeytinburnu: Metin Doğan

Esenyurt’ta ertelenen kongrenin ardından YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilçe teşkilatlarının tamamlanması için gözler yeni kongre tarihine çevrildi.