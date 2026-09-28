Kahramanmaraş'ta 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali, Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde Kertmen Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali, önceki yıllarda Hartlap Mahallesi'nde düzenleniyordu. Festival, bu yıl Kertmen'e taşınırken, yaklaşık 20 yıl aradan sonra mahallede yeniden geleneksel güreş organizasyonu gerçekleştirildi. Festival kapsamında Onikişubat Belediyesi tarafından Kertmen Mahallesi'ne 3 bin seyirci kapasiteli modern bir Güreş Sahası da kazandırıldı.

Türkiye'nin 40'tan fazla ilinden 733 güreşçinin katıldığı organizasyonda minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde müsabakalar düzenlendi. Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçilerin yanı sıra Kırkpınar altın kemerli başpehlivanların da er meydanına çıktığı festivalde, 3 binden fazla güreşsever müsabakaları takip etti.

Festivalde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kertmen'de 20 yıl sonra yeniden güreş organizasyonu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, güreşin Kahramanmaraş için yalnızca bir spor dalı olmadığını ifade etti.

Başkan Toptaş, şöyle konuştu:

'Biz bugün burada sadece bir güreş festivali gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda buraya bu güzel, kalıcı eserin de kazandırılmasını sağladık. Gerçekten çok güzel bir alan oldu. Çok güzel bir güreş sahası oldu; tribünleriyle, sahasıyla. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de burada, tıpkı eskiden olduğu gibi gençlerimiz turnuvalara katılacak ve geleceğin şampiyonları, pehlivanları inşallah buradan çıkacak. Ki Kertmen Mahallemiz de bu zamana kadar güreş konusunda gerçekten ilimizde bu spora çok önemli katkılar sunmuş, çok önemli yiğitler ve pehlivanlar yetiştirmiştir. Ben tekrardan tabii Güreş Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum bu iş birliği için. Ve burada bu alanı oluşturan çok değerli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bölge muhtarlarımız gerçekten bunun için çok mücadele ettiler, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen çok kıymetli protokolümüze teşekkür ediyorum ve en önemlisi buraya gelen, Kertmen Mahallemizden ve civar mahallelerden buraya gelen yiğit insanlarımıza da hepsine şükranlarımı sunuyor; sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Kertmen'de 20 yıl sonra yeniden düzenlenen güreş festivalinin önemine dikkat çekerek, Onikişubat Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan tesisin geleneksel sporun geleceğe taşınması açısından değerli olduğunu söyledi.

Başkan Görgel, 'Hanifi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerle beraber Kertmen'deki bu coşkuya eşlik etmek, bu coşkuda bulunmak bizleri de fazlasıyla memnun etti. 20 yıl önce düzenlenen güreş festivalinin 20 yıl sonra burada bu güzel sahada, bu güzel şartlarda ki gerçekten çok da önemli bir tesis kazandırılmış buraya. Bu şartlara taşınması önemli bir gelişme. Ben o yüzden hem Hanifi Toptaş Başkanıma hem de tüm emeği geçen kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Kahramanmaraş gerçekten geçmişten bugüne çok önemli pehlivanlar yetiştirmiş. Bertiz'imizden Kertmen'imize, Afşin'imizden Göksun'umuza, şehrimizin farklı bölgesinde düzenlenen bu güreşler hem bizler hem de çocuklarımız ve nesillerimiz için çok önemli. Bu sayede çocuklarımız er meydanıyla tanışıyor, büyüklerin izinden yürüyerek bu kadim geleneğe hep beraber sahip çıkıyoruz. Bugün Kertmen'de inanılmaz güzel bir kalabalıkla, büyük bir coşkuyla bu kadim geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Onikişubat Belediye Başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuza, tertip komitesine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kertmen Güreş Festivali kapsamında gerçekleştirilen Köy Güreşleri müsabakalarında rakibi Alper Domurcuk'u mağlup eden İbrahim Avcı başpehlivan oldu.

Karakucak güreşlerinde ise Mehmet Emin Demir, Yunus Emre Yıldız'ı yenerek başpehlivanlık unvanını elde etti.