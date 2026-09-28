Borsa İstanbul’da özellikle finansal piyasalara yönelik gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününde negatif seyir öne çıktı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 209,47 puanlık düşüşle 12.689,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kaybederken, holding endeksindeki düşüş yüzde 2,24'ü buldu. Sektör endeksleri arasında yalnızca spor endeksi yüzde 0,36 yükselirken, finansal kiralama, faktoring endeksi yüzde 8,41 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

Cuma günü ise BIST 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan kapanmıştı.

Fon soruşturmasında SPK’dan yeni açıklama

Borsadaki satışlarda yurt içinde devam eden fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de piyasaların gündeminde bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yaptığı açıklamayla tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcı emirlerine ilişkin uygulamaya açıklık getirdi.

SPK, 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle aynı gün platforma iletilen ve iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

Kurul ayrıca, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

SPK'nın açıklaması, tasfiye sürecindeki fonlarda emirleri gerçekleşmeyen yatırımcıların hangi çerçevede değerlendirileceğine ilişkin önemli bir ayrıntı ortaya koydu.

Borsada kritik seviyeler takip ediliyor

Analistler, BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 12.500 ve 12.400 puan seviyelerini destek olarak takip ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12.800 ve 12.900 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Endeksin yeniden 12.800 puanın üzerine çıkıp çıkamayacağı, gün içinde satış baskısının ne ölçüde devam edeceği açısından yakından izlenecek.

Küresel piyasalarda jeopolitik baskı

Yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimi de Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı trafiğini yeniden açması amacıyla sunduğu 7 günlük ateşkes teklifinin reddedilmesi, bölgede jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Artan belirsizlik küresel piyasalarda satış baskısını artırırken, enerji fiyatlarına ilişkin endişeler de yatırımcıların risk iştahını etkiliyor.

Bu tablo, Türkiye piyasalarında zaten fon soruşturmasının yarattığı hassasiyetin bulunduğu bir dönemde Borsa İstanbul'daki dalgalanmanın artmasına neden olan unsurlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde yatırımcıların odağında ise fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmelerin yanı sıra tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği, piyasalardaki likidite koşulları ve küresel jeopolitik gelişmeler bulunacak.