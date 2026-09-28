İstanbul’da simit fiyatlarına ilişkin tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, kent genelinde simit satışlarında yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı. Tarife dışında satış yaptığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Son dönemde İstanbul’da simidin 25 TL’den 30 TL’ye satılmaya başlandığına yönelik haberler gündeme gelirken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, özellikle işletmelerin yürürlükteki fiyat tarifelerine uygun hareket edip etmediğinin saha kontrolleriyle incelendiği belirtildi.

Bakanlık neden devrede?

Ticaret Bakanlığının müdahalesinin temelinde, simit fiyatının artırılıp artırılmasından ziyade satış fiyatının yürürlükteki resmi tarifeye uygun olup olmadığı bulunuyor.

Bakanlık, İstanbul’da simit satışlarına ilişkin uygulamaları yakından takip ederken, mevzuata aykırı fiyat uyguladığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunması ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanmasının Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

30 TL’lik simit için kritik soru

İstanbul’da bazı işletmelerde simidin 30 TL’den satıldığına ilişkin gelişmelerin ardından gözler, bu fiyatın yürürlükteki fiyat tarifesi kapsamında olup olmadığına çevrildi.

Bakanlığın denetimleri de bu noktada önem kazanıyor. Saha ekipleri, işletmelerin uyguladığı fiyatları mevcut tarifelerle karşılaştıracak. Tarifeye aykırı satış tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Dolayısıyla Bakanlığın açıklaması, doğrudan “30 TL’lik simit satışı yasaklandı” anlamına gelmiyor. Denetimlerin odağında, işletmelerin onaylı ve yürürlükteki fiyat tarifesine uyup uymadığı bulunuyor.

“Müsamaha gösterilmeyecek”

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul’daki simit satışlarına yönelik denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtilirken, tarife dışı satış yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli hukuki ve idari süreçlerin işletileceği kaydedildi.