Altıeylül Belediyesi, Asuva Park'ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde kapsamlı bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Yenilenen tesis, artırılan hijyen ve güvenlik standartlarıyla kış sezonuna hazır hale getirildi.

Altıeylül Belediyesi, vatandaşların spor faaliyetlerini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asuva Park içerisinde hizmet veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde kış sezonu öncesinde kapsamlı bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Tesis genelinde yapılan çalışmalar kapsamında genel badana ve boya işlemleri tamamlanırken, pilates ve fitness alanlarının da boya ve bakımları gerçekleştirildi. Tribünlerin temizliği ve boyası yapılırken, tesisin kullanım alanlarının daha modern ve düzenli hale getirilmesi için çeşitli yenilemeler gerçekleştirildi.

Pilates soyunma odası aktif hale getirildi

Komplekste daha önce kullanıma kapalı olan pilates soyunma odası yapılan çalışmalarla yeniden düzenlenerek aktif hale getirildi. Soyunma odasına PVC yer döşemesi yapılırken, özel kulüplerin antrenör soyunma odalarında da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Tesisin yüzme havuzunda da kapsamlı bir bakım süreci yürütüldü. Havuzun suyu boşaltılarak gerekli temizlik ve bakım işlemleri tamamlandı ve havuz yeniden doldurularak kullanıma hazır hale getirildi. Havuzda bulunan kırık mermerlerin bakım ve yenilemeleri yapılırken, depar taşları da sökülerek gerekli onarım ve bakımlardan geçirildi.

Güvenlik ve hijyene özel önem verildi

Havuz çevresindeki mazgallar temizlenerek bakımları yapılırken, özellikle çocukların ve tesis kullanıcılarının güvenliği gözetilerek havuz çevresine kaydırmaz petek paspaslar yerleştirildi. Havuz çevresindeki uyarı levhaları da yenilenerek güvenlik tedbirleri güçlendirildi. Duş alanlarının bakım, temizlik ve yenileme çalışmaları tamamlanırken, tesis genelindeki hijyen şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi. Camlarda bulunan ve kullanılamaz hale gelen perdeler kaldırılarak yerlerine tesise uygun baskı görselleri uygulandı.

Kış dönemi başladı, havuz kullanıma açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yapılan çalışmaların ardından 21 Eylül Pazartesi günü kış dönemine geçildi. Bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan yüzme havuzu ise 22 Eylül itibarıyla yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Çalışmalarla birlikte tesisin genel görünümü yenilenirken, sporcuların, abonelerin, üyelerin ve özellikle çocukların daha güvenli ve hijyenik şartlarda spor yapabilmelerine yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Başkan Şehirli 'Komşularımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz'

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, spor tesislerinin vatandaşların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tesislerin bakım ve yenilemelerini titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Şehirli, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'mizde kış sezonu öncesinde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdik. Sadece tesisin görüntüsünü yenilemekle kalmadık; hijyen, güvenlik ve kullanım konforunu da önceliklendirdik. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm komşularımızın spor yaparken kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Havuzumuzda gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra kaydırmaz paspas uygulamalarımızı, uyarı levhalarımızı ve diğer güvenlik tedbirlerimizi de bu anlayışla hayata geçirdik' dedi. Başkan Şehirli, kış döneminin başlamasıyla birlikte tesisin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade ederek, 'kış dönemimizde havuzumuzu yeniden kullanıma açtık. Komşularımızın spor yaparken temiz, düzenli ve güvenli alanlara ulaşabilmesi bizim için çok kıymetli. Altıeylül'ümüzde sporun daha geniş kesimlere ulaşması için tesislerimizi geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.