Eminönü-Cibali istasyonu tamamlandı

Yapımına Ak Parti döneminde 2016 yılında başlanan ve İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’nın Eminönü-Cibali İstasyonu bugün itibariyle hizmete girdi.

19 Mart 2016 yılında Ak Parti döneminde projenin temelleri atılmıştı. 2019 yılında Başkan Mevlüt Uysal'ın katılımıyla Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşü gerçekleştirilmişti.

Hatla birlikte, Eminönü-Alibeyköy arasındaki yolculuk 35 dakika olacak ve yolcu talebine göre 3 dakikada 1 araç kalkabilecek.

Temeli 2016’da atılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının ikinci ve son etabı da tamamlandı. Hattın Eminönü-Cibali İstasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılarak hizmetine sunuldu.

İBB'nin kendi sitesinde yer alan tarihte ise hattın yapımına 2016 yılında yani AK Parti döneminde başladığı bilgisi yer alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı yeni bir hizmetle taçlandırıyoruz. Haliç Tramvay Hattı Eminönü’ne kavuşuyor. https://t.co/24VrZVTUhP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 30, 2023

Hattın detayları hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, “Tamamıyla Alibeyköy Eminönü hattımız bir bütün olarak işletmeye alınmış oluyor. T1 hattımıza da entegrasyonumuz var, şehir hatlarımıza entegrasyonumuz var. Otobüs hatlarımızla, metroyla entegrasyonumuz var. Dolayısıyla Alibeyköy’den tüm Haliç kıyısı boyunca, Balat’tan Eminönü’ne gelecek hattımızın açılıştan sonra bölgede hem ulaşım açısından hem de tarihi alanda görselliği açısından büyük bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yolcu talebine göre sabah ve akşam pik saatlerde 3 dakikada 1 tren kaldırabilecek kapasitedeyiz. Günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. Burayı bir an önce hayata geçirmek için öz kaynaklarımızla bu projemizi yeniden başlattık" dedi.

Ekrem İmamoğlu "Haliç Tramvayı nasıl yapıldı, hangi engeller nasıl aşıldı? Tramvayın yapım öyküsünü YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" başlığıyla bir de video yayımladı. O videoyu da izlemenizi öneriyoruz.