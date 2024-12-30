Bu yıl başvuru yapanlar, 2025 yılında dilekçe vereceklere kıyasla daha yüksek maaş alma olanağına sahip olacak. Maaş hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısındaki değişiklik nedeniyle, başvurularını bu yıl tamamlayan sigortalılar yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek aylık alabilecek.

Kamu Çalışanları İçin Tarih 14 Ocak 2025

Kamu çalışanlarının emeklilik dilekçesi teslim süresi ise 14 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Ancak, 1 Ekim 2008’den önce kamu görevine başlayan memurlar, güncelleme katsayısındaki değişiklikten etkilenmeyecek ve maaş avantajlarını koruyacak.

Güncelleme Katsayısı Neden Önemli?

Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon oranı ve ekonomik büyüme rakamlarına göre hesaplanıyor. 2023 yılında yüksek çıkan enflasyon, 2024 güncelleme katsayısını olumlu yönde etkiledi. Bu durum, 2024 yılı içinde başvuru yapanların daha avantajlı maaşlarla emekli olmasını sağlayacak.

Başvurular İçin Son Çağrı

SSK ve Bağ-Kur çalışanları, maaş avantajını kaçırmamak için işlemlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamalı. Kamu çalışanları içinse 14 Ocak 2025 tarihi kritik önem taşıyor. Emeklilik başvurularında avantajlı duruma geçmek isteyenlerin belirtilen tarihler içinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Son başvuru tarihine sayılı günler kala, emekli olmayı düşünenler bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçmeli.