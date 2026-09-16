Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin merkezinde ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirti. Altyapıdan üstyapıya devam eden projelerle ilgili parti teşkilatını bilgilendiren ve sorularını yanıtlayan Başkan Özlü, 'Bizim görev süremiz bitmeden önce Düzce'de asfaltlanmamış bir tek yol, bir tek cadde kalmayacak. Bütün kaynaklarımızı da buna göre planlıyoruz' dedi.

Başkan Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu'nun haftalık toplantısına konuk oldu. İl Başkan Vekili Sinan Aydın'ın daveti üzerine il yönetimiyle bir araya gelen Faruk Özlü, Düzce'nin imarı, gelişimi ve çok yönlü kalkınmasına yönelik devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Özlü, toplantıda yönetim kurulu üyelerinden gelen soruları da yanıtlayarak fikir ve önerileri dinledi.

Mahalle sohbetleri programlarında vatandaşlar tarafından iletilen taleplerin ve çözüm bekleyen sorunların takibinin yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özlü, 'Biz mahalleye gitmeden önce mahalle muhtarı ve oradaki ev hanımı kardeşlerimize tur yaptırıyoruz. Muhtar da dahil insanların taleplerini alıyoruz. Onları bir liste yapıyoruz. O liste bana geliyor. Listedeki maddeler hakkında ilgili birim müdürlerimizi çalıştırıyorum. Yani biz mahalleye gitmeden önce çalışarak gidiyoruz. Bizim tespitlerimiz ve mahalle sakinlerinin taleplerinin hepsini tek tek not ediyoruz. Karşısına sorumlu müdürün adını yazıyoruz. O kağıdın bir nüshası ilgili müdürde, bir nüshası bende, bir nüshası da mahalle muhtarında. Bunların hepsi kayıt altında ve takipte olan konular' dedi.

'15 Temmuz parkındaki Roma anıtı kalacak'

15 Temmuz Parkı'ndaki Roma anıtının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Başkan Özlü, parkı da içine alan toplam 52 dönümlük alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Roma anıtının korunacağını belirten Özlü, '15 Temmuz Parkı'nı Millet Bahçesi ile entegre edeceğiz. Oradaki kafeler kalkabilir. Onların yerine Millet Bahçesi 1'deki kafenin benzerini yapacağız. Orası 52 dönüm. Bittiği zaman Düzce'nin merkezinde tertemiz, pırıl pırıl bir yeşil alan ve park olacak. İçinde bir anıt eser olacak. Anıt eser de bu sene bitecek. Taşların siparişini verdik, farklı illerden taşlar geliyor. İç mimarisi tamamlandı. Orası; 15 Temmuz Parkı, Gençlik ve Spor'un ve stadın olduğu alan ile Nurettin Zafer Sahası dahil tek bir park olacak. Millet Bahçesi-2 veya Merkez Park' ifadelerini kullandı.

'Eski sanayi çarşısı dönüşüyor'

Aynı bölgede bulunan eski sanayi çarşısındaki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Özlü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından çok güzel bir proje ortaya çıktığını belirterek, 'Eski sanayi çarşısının olduğu 77 dönümlük yerde o projeyi uygulayacağız. Altı ticari, üstü lüks konut. Nefis bir proje. Siz de gördüğünüz zaman beğeneceksiniz. Orada kimin yeri varsa çok değerlenecek' dedi.

Başkan Faruk Özlü, kentsel dönüşüm alanı ile Millet Bahçesi-2 yeni adıyla Merkez Park arasında kalan Çıralık Eğitim Merkezi'nin ise Endüstri Meslek Lisesi'nin içerisindeki Nitelikli İstihdam Geliştirme Merkezi'ne (NİSGEM) taşımayı planladığını anlattı. 'Düzce'nin akustiği olan bir konser salonuna ihtiyacı var' diyen Özlü, boşalan alana da yaklaşık bin kişilik, akustiği çok güzel olan bir konser salonu yapmayı arzuladığını kaydetti.

'Şehrin merkezinde ciddi bir dönüşüm oluyor'

Şehrin geleceği düşünülerek planlanan yatırımları anlatan ve Düzce'de ciddi bir dönüşüme imza attıklarını belirten Özlü, şöyle konuştu: 'Düzce'nin merkezinde bulabildiğimiz tüm kamusal alanları yeşil alana çeviriyoruz. Bir yer var, Asar'ın kenarında. Orası da yaklaşık 10 dönüm. İki dönümü bizim, kalan 8 dönümü Milli Emlak'ın. Oranın tahsisini alıyoruz. Oraya da yaklaşık 10 dönüm park ve Değerler Merkezi yapacağız. Şu anda zemin etüdü yapıyoruz. O projeyi uygulayacağız. Güzel bir mekan, 23 Nisan Parkı'nın hemen devamında. Kiremitocağı'nda Nurettin Zafer'in yerine yaptırdığımız stat bitti. Soyunma-giyinme odaları ve kafeteryası da bitmek üzere. Orada Spor Toto'nun kaynaklarıyla 5+1 kapalı spor salonu yapıyoruz. O da hızlı gidiyor. Sözleşmeye göre sene sonuna kadar bitecek. O bittiği zaman 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nu oraya taşıyacağız. Nurettin Zafer'i oraya taşıyacağız. Millet Bahçesi-2, Merkez Park'ın kalan kısmını bitireceğiz. İlkbaharda anıt eser bitmiş olacak. Saat kulesinin olduğu yer de dahil olmak üzere parkın tamamı bitmiş olacak. Sahne kısmına pergola ihalesi yapıyoruz. Kadın Emeği Merkezi'ndeki hanımlar orada süreli satış reyonları kurabilecekler. Seneye baharda 52 dönümlük alan tamamlanmış olacak. Yine Kiremitocağı'ndaki gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve yan saha da bitmiş olacak.

Bu sene Asar Kemer Park'ın ikinci etabına başlayacağız. Şaguç Köprüsü'nden 23 Nisan Parkı'na kadar olan kısım. Seneye de üçüncü etabına başlayacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde ciddi bir dönüşüm oluyor.'

'Kızılay meydanı yenileniyor'

Kızılay Meydanı Çarşısı'nı eski çarşı konseptinde yeniden düzenleyeceklerini ve projenin hazırlandığını belirten Özlü, yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 'Yıkmadan, çarşı aynı duracak. Binalara cephe giydirmesi yapıyoruz. Kayan mermerleri değiştiriyoruz. Aydınlatma koyuyoruz. İnsanlar Düzce'ye geldiği zaman bir eski çarşı havası olacak. Bunu da 2 veya 3 etapta yapacağız. Biz yaklaşık 100 milyon, belki de 200 milyon lira altyapıya harcayacağız. Oradaki mülk sahipleri de cephe giydirme çalışmalarını yapacaklar. Meclis kararı alacağız, BELTAŞ yapacak, tek elden çıkacak. Metrekare fiyatı ne ise mülk sahiplerine rücu edeceğiz.'

Cedidiye Meydanı'ndaki peyzaj çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özlü, 'Cedidiye Meydanı'nın peyzajı bu hafta bitiyor. Orası gerçekten harika bir yer oluyor. Meydan geniş, cami silüetini görüyorsunuz. Bir Selimiye, Süleymaniye havasında bir yer doğuyor' dedi.

'Asfaltlanmamış tek bir yol kalmayacak'

İçme suyu şebekesinin yenilenmesi kapsamında 40 kilometrelik hattın döşendiğini belirten Başkan Özlü, çalışma nedeniyle bozulan yolların da aynı ihale kapsamında onarılacağını belirterek, 'Ana borular döşendi. Bağlantıların yapılacağı boruların gelişi gecikti. Müteahhit bağlantıları döşeyemediği için asfaltlayamadı. Bağlantı boruları geldi, Aziziye Mahallesi tamamlandı. Müteahhit Aziziye'den başlayarak asfaltı yapacak. Bizim görev süremiz bitmeden önce Düzce'de asfaltlanmamış bir tek yol, bir tek cadde kalmayacak. Bundan emin olun. Bütün kaynaklarımızı da buna göre planlıyoruz' diye konuştu.

Şehrin iki yakasına spor kampüsleri

Mutfak Sanatları Merkezi karşısında bulunan Karayolları taş ocağı arazisinde hafriyat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özlü, alan için hazırlanan projede 5 çim sahanın yer aldığını belirtti. Spor Toto Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını ifade eden Özlü, 'Bu sene bütçesi uygun değilse de gelecek sene başında bize para verecek. Çim saha yapacağız. Düzce'deki otellerin doluluk oranının artmasına o sahalar katkı sunacak. Kuzeyde bir spor kampüsü, güneyde de bir spor kampüsü olacak. Yani şehri dengeliyoruz' dedi.

AFAD'ın yanında bulunan ve Milli Emlak'a ait yaklaşık 70 dönümlük araziye emniyet kampüsü yapılmasının planlandığını da açıklayan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gerçekten şehir değişiyor, şehir değişecek. Biz ilçeden il olmanın sancılarını yaşıyoruz. Kafamız hala ilçede. Ama Düzce büyüyor, gelişiyor.'

Başkan Özlü, Korugöl Tabiat Parkı'nın yakınında bulunan Saklıgöl'ü ise karavan kamping alanı olarak projelendirdiklerini sözlerine ekledi.