Doping Hafıza’nın bu son yatırımları ile artık ilkokuldan üniversiteye kadar olan süreçte hizmet sağlayan bir dijital öğrenme platformuna dönüştüğünü belirten Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan “Yakın vadede okul öncesi ve meslek edindirme alanlarında ve farklı dil seçenekleriyle yerimizi almayı, Dopi Al ile yapay zeka tabanlı yurt dışı uygulama açılımları yaratmayı ve yazılım ile teknoloji kapsamında yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin en büyük dijital öğrenme platformu olarak 2011 yılından bu yana kullanıcılarını uçtan uca öğrenme deneyimi ile tanıştıran Doping Hafıza, öğrenme dünyası için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına yeniden merhaba dedi. 14 yılda ortaokuldan liseye yüz binlerce öğrenme tutkununa 360 derece etkileşimli öğrenme deneyimi yaşatan platform, kendi geliştirdiği yazılımlar ve yapay zeka teknolojisini kullanarak yeni nesil öğrenme aracı ‘Doping Hafıza İlkokul’ paketi ve ‘Dopi Al’ uygulamasını geliştirdi.

300 kişilik ekip tarafından geliştirildi

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirdikleri Doping Hafıza İlkokul paketi ve Dopi Al uygulaması ile çocukların akademik başarılarını desteklerken onları 21. yüzyılın becerileriyle tanıştırdıklarını vurgulayan Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, “300 çalışanımızla geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz, 14 yıllık deneyim ve tecrübemizin bir yansıması. Dijital öğrenme dünyasında çığır açan bir yaklaşım kazandırdığımız yeni ürünlerimiz, önümüzdeki dönemde yatırımlarımızın da altyapısını oluşturuyor. Yakın vadede okul öncesi ve meslek edindirme alanlarında ve farklı yabancı dil ürünleriyle yerimizi almayı, Dopi Al ile yapay zeka tabanlı yurt dışı uygulama açılımları yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapay zeka ile eğlendirirken öğretiyor

Ülkemizde 1., 2. ve 3. sınıf grubundaki çocukların eğlenirken öğrenecekleri Doping Hafıza İlkokul paketi, çocuklara zihinleri aydınlatacak, kıvılcımlar yakacak etkileşimli deneyimler sunuyor. Paketin çizgi film türünde ders anlatım animasyonları, çok etkileşimli içerikleriyle merak duygusunu harekete geçirerek çocuklara okuma, yazma, hesaplama, dijital okuryazarlık ve bilimsel farkındalık gibi beceriler kazandırıyor. “Eğlen, öğren, tekrarla” sloganıyla da çocukları eğlencenin zirvesine çıkarırken yaşam boyu öğrenme partnerliği üsteniyor.

600’e yakın animasyon, 2 binden fazla etkileşimli içerik, 4 bini aşkın video çözümlü soru

Yapay zeka öğrenme koçu ile her kullanıcıyı ayrıcalıklı olarak adım adım yönlendiren Doping Hafıza İlkokul; bire bir özel ders, rehberlik uzmanlarıyla bire bir görüşme, veli mobil uygulaması ile anlık öğrenci gelişim takibi gibi bileşenleriyle hem çocuklar hem de ebeveynlere rehberlik ediyor. Puan kazanma, arma kazanma gibi oyunlaştırma araçları ile ders çalışma motivasyonunu yükselten paket, 1., 2., 3. sınıflar için toplam 600’e yakın ders anlatım animasyonu, 2 bini aşkın etkileşimli içerik ve 4 binden fazla video çözümlü sorudan oluşuyor.

Teknolojiyi gençlere ilham vermek için geliştiriyor

Yapay zeka teknolojisinin izinden giderek en ideal, bütünsel öğrenme deneyimini, maddi ve coğrafi olarak daha erişilebilir kılmaya odaklandıklarını kaydeden Mert Kalkavan, “1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde öğrencilerimizin yol arkadaşı olmanın büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin farkındayız. Gençlerimize doğru ilhamı vererek, hayaller kurmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden ‘Doping Hafıza, hayallerinde seninle’ söylemini benimsiyoruz” dedi.

Interaktif 3D karakter aracılığıyla iletişim kuruyor

Konu anlatımını çocukların ilgi alanları ve hobileri doğrultusunda kişiselleştiren Dopi Al ise matematiği sevdirerek öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. 8-13 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan Dopi Al, çocuklarla interaktif 3D karakter aracılığıyla iletişim kuruyor ve çocukların seveceği mimikler ile jestler kullanarak gerçeklik hissi yaratıyor. Kullanıcıların istedikleri zaman etkileşime girebildikleri bu yeni nesil öğrenim aracı, anlık soruları yanıtlıyor, ödev yardımı sağlıyor. Kullanıcıya özel anlatım biçimi ve basit ara yüzüyle çocuklarla dostluk kuruyor. Merak uyandırma, keşfetme, akıl yürütme, yaratıcılığı teşvik etme, disiplinler arası ilişki kurma ve kritik düşünme gibi unsurları bir harmoni içinde destekleyerek kolektif bir öğrenme süreci başlatıyor. Doğal dil işleme, duygusal zekâ, akademik ve pedagojik uzmanlığı bir potada eriterek her bir kullanıcıya en iyi öğrenme deneyimi yaşatıyor. Uygulama ilk etapta İngilizce, İspanyolca ve Portekizce konuşulan pazarlara sunulurken yakın zaman içinde de Türkiye’de kullanılabilecek.

Doping Hafıza lansmanı ünlülerin katılımıyla gerçekleşti

Doping Hafıza, yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdiği 2 yeni ürünü ‘Dopi Al’ ve ‘Doping Hafıza İlkokul’u düzenlediği bir lansmanla tanıttı. Ünlü isimlerin de akınına uğrayan lanmana Aslıhan Doğan Turan, Ecem Özkaya, Demet Şener, Seda Çınar, Ecem Uslu ve Nur Tuğba Namlı katıldı. Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan misafirleriyle yakından ilgilendi, tanıtımını yaptıkları 2 yeni ürün hakkında detaylı bilgi verdi.