Doğtaş, mobilya sektörünün lider ismi olarak yeni imaj filmi ile "Sizin Evinizde, Sizinle Birlikteyiz" mesajını izleyiciler ile buluşturuyor. 2023 yılının en itibarlı mobilya markası seçilen Doğtaş, yeni ürünleriyle birlikteliğin önemini vurguluyor. Doğtaş'ın yeni reklam filminde, yaşam alanlarımızdaki mobilyaların bizimle bir bütün olduğunu ve bu birlikteliğin getirdiği huzur ve keyfi sevgi dolu bir dille anlatıyor. Mobilyalarımız, adeta aile bireyleri gibi, sessiz bir şekilde yıllarca yaşamımıza eşlik ediyor ve bu bağ yeni reklam filmi ile vurgulanıyor.

Doğtaş, her geçen gün müşterilerine en özel koleksiyonlarını sunarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. Doğtaş; 2024 koleksiyonları ile birlikte, "Sizin Evinizde, Sizinle Birlikteyiz" mottosuyla müşterilerine kaliteli ve özel bir birliktelik sunmaya devam ediyor.