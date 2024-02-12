KPMG SportsBusiness ekibinin Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin yaptığı analize göre Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey, 30.000.000 euro karşılığında Bayer Münih'e transfer olarak Türkiye futbol ligi tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncu unvanını elde etti. İşte incelemede dikkat çeken diğer rakamlar:

En Yüksek Bonservis Bedeli ile Satın Alınan Futbolcular # Oyuncu Satan Takım Satın Alan Takım Bonservis (€) Sezon 1 Jardel FC Porto Galatasaray 17.050.000 2000-2001 2 Nicolo Zaniolo Roma Galatasaray 15.700.000 2022-2023 3 Cengiz Ünder Marsilya Fenerbahçe 15.000.000 2023-2024 4 Daniel Guiza Mallorca Fenerbahçe 14.000.000 2008-2009 5 Mbaye Diagne Kasımpaşa Galatasaray 13.000.000 2018-2019 6 Emmanuel Emenike Kardemir Karabükspor Fenerbahçe 13.000.000 2013-2014 7 Bruma Sporting Lizbon Galatasaray 13.000.000 2013-2014 8 Mauro Icardi PSG Galatasaray 10.000.000 2023-2024 9 Younes Belhanda Dinamo Kiev Galatasaray 10.000.000 2017-2018 10 Raul Meireles Chelsea Fenerbahçe 10.000.000 2012-2013 11 Moussa Sow Lille Fenerbahçe 10.000.000 2011-2012 12 Younes Belhanda Dinamo Kiev Galatasaray 10.000.000 2017-2018 13 Ernest Muci Legia Varşova Beşiktaş 10.000.000 2023-2024

10.000.000 euro ve üzerinde bonservis ödenen toplam 13 futbolcu oldu. 7 futbolcu Galatasaray, 5 futbolcu Fenerbahçe, 1 futbolcu ise Beşiktaş tarafından transfer edildi. En yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu ise 17.050.000 euro ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel.

En yüksek bonservis bedeli ile transfer edilen 5 Türk futbolcunun tamamı Fenerbahçe formasını giydi. Cengiz Ünder 15.000.000 euro ile en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu unvanını elde ederken, 9.000.000 euroya transfer olan Mehmet Topuz, 7.250.000 euro bonservis ödenen Alper Potuk, 7.000.000 euro bonservis bedeli bulunan İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ise onu takip eden oyuncular oldu.



En Yüksek Bonservis Bedeli ile Satılan Futbolcular

# Oyuncu Satan Takım Satın Alan Takım Bonservis (€) Sezon 1 Sacha Boey Galatasaray Bayer Münih 30.000.000 2023-2024 2 Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22.500.000 2017-2018 3 Elvir Baljic Fenerbahçe Real Madrid 21.000.000 1999-2000 4 Vedat Muriqi Fenerbahçe Lazio 21.000.000 2020-2021 5 Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20.000.000 2023-2024 6 Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 18.500.000 2019-2020 7 Kim Min-Jae Fenerbahçe Napoli 18.050.000 2022-2023 8 Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 17.700.000 2019-2020 9 Badou Ndiaye Galatasaray Stoke City 16.000.000 2017-2018 10 Moussa Sow Fenerbahçe Al Ahly 16.000.000 2015-2016

Fenerbahçe 13, Galatasaray 6, Beşiktaş ise 2 futbolcusunun satışını 10.000.000 euro ve üzerinde bonservis bedeli ile gerçekleştirdi. Listede yer alan diğer takımlar ise Başakşehir (2), Trabzonspor (1) ve Kasımpaşa (1) oldu.

Farklı bir takımdan transfer edilen ve sonrasında satışından en yüksek kâr elde edilen futbolcu 24.350.000 euro kâr ile Galatasaray'dan Bayer Münih'e geçen Sacha Boey oldu. Sacha Boey 2021 yılında Rennes takımından 5.650.000 euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. İkinci sırada bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 22.500.000 euro kâr edilen Cenk Tosun yer alıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan 17.520.000 euro, Vedat Muriqi'den 15.400.000 euro, Kim Mİn-Jae'den ise 15.050.000 euro kâr etti.

17.700.000 euro bonservis ile transferi gerçekleşen Eljif Elmas, yüzdesel olarak en çok değer kazanan oyuncu oldu. 2017 yılında 180.000 euro bonservis ile Robotnicki'den transfer edilen Elmas, yalnız 2 yıl içerisinde bonservis bedelini 98 kat artırarak Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer oldu.

En Yüksek Bonservis Bedeli ile Yurt Dışına Satılan Türk Futbolcular Oyuncu Satan Takım Satın Alan Takım Bonservis (€) Sezon Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22.500.000 2017-2018 Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20.000.000 2023-2024 Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 18.500.000 2019-2020 Cengiz Ünder Başakşehir Roma 14.250.000 2017-2018 Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 13.000.000 2011-2012 Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11.000.000 2018-2019 Ahmetcan Kaplan Trabzonspor Ajax 9.500.000 2022-2023 Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor Rubin Kazan 8.700.000 2007-2008 Merih Demiral Alanyaspor Sassuolo 8.000.000 2019-2020 Burak Yılmaz Galatasaray BJ Guoan 8.000.000 2015-2016

Satışından 10.000.000 euro ve üzerinde gelir elde edilen toplam 25 futbolcu olurken, listede 6 Türk futbolcu (Cenk Tosun, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Arda Turan, Ozan Kabak) yer aldı. Satışından en yüksek kazanç elde edilen Türk futbolcu ise 22.500.000 euro bonservis tutarı ile 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun oldu.

Altyapıdan Yetişen ve En Yüksek Bonservis Bedeli ile Transfer Olan Futbolcular # Oyuncu Satan Takım Satın Alan Takım Bonservis (€) Sezon 1 Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid 20.000.000 2023-2024 2 Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille 18.500.000 2019-2020 3 Arda Turan Galatasaray Atletico Madrid 13.000.000 2011-2012 4 Ozan Kabak Galatasaray Stuttgart 11.000.000 2018-2019 5 Ahmetcan Kaplan Trabzonspor Ajax 9.500.000 2022-2023 6 Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor Rubin Kazan 8.700.000 2007-2008 7 Fatih Tekke Trabzonspor Zenit 7.500.000 2006-2007

Takımların altyapısından yetişen futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeli ile satışı gerçekleştirilen oyuncu 13 yaşından beri Fenerbahçe altyapısında bulunan ve 20.000.000 euro bonservis ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler oldu. Arda'yı takip eden oyuncular 18.500.000 euro bonservis ile Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve 13.000.000 euro bonservis ile Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan.