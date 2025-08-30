TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Eylül tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek. Şirket sermayesinin yüzde 29,03’lük kısmı halka açılacak.

Uzun yıllardır ihracat ağırlıklı bir iş modeliyle global pazarlarda büyürken, artık bu başarının sermaye piyasalarıyla paylaşma noktasına gelinmesi ve sermaye piyasalarından elde edilecek kaynaklardan, yüksek katma değerli teknolojilere yatırım, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılma gibi öncelikli hedefler doğrultusunda katkı sağlanacağını vurgulayan DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “DOF Robotics markamız ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60'tan fazla ülkede kullanılıyor. Hayata geçireceğimiz yeni projeler ile Türkiye'yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi ve Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Robotik sanayi, eğitim, eğlence ve savunma sanayi gibi endüstrilerde yeni nesil teknolojilerle entegre geliştirdiği inovatif ürünlerle yaklaşık 19 yıllık deneyime sahip olan DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) halka arz ediliyor. DOF Robotics, otonom robot sistemleriyle entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojileriyle küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketi olarak, dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparken ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler geliştiriyor. Ayrıca Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yapan şirket, özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar geliştiriyor.

Halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecini başlatan şirketin sermayesinin yüzde 29,03’ü Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde gerçekleşecek halka arz 3-4-5 Eylül tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak.

Halka arz işleminde; 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 45 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilmiş olacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi ise 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.

Halka arzda, pay başına satış fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar halka arza “DOFRB koduyla katılım sağlayabilecek. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacı, yüzde 10’u makine, ekipman ve proje yatırımları, yüzde 10’u üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, yüzde 5-10’u Ar-Ge yatırımları, yüzde 10’u pazarlama ve satış faaliyetleri, yüzde 5’i girişim sermayesi yatırımları, yüzde 15'i finansal borç ödemesi, yüzde 5’i ise GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında değerlendirilecek.

“Halka arz sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik bir adım olacak”

Halka arzı şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiren DOF Robotik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Halka arz, şirketimizin uzun yıllardır gündeminde olan bir konuydu. Uygun koşulların oluşmasıyla birlikte halka açılarak şirketimizin kurumsal kimliğinin güçlenmesi açısından sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir stratejik adımı hayata geçirme imkanına kavuşmuş olacağız. Kurumsallaşmanın yanı sıra sermaye piyasalarından elde edeceğimiz kaynak, şirketimize değer yaratacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve fonlanması açısından da önemli bir katkı sağlayacak.

Halka arzın aynı zamanda markamızın, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Teknolojiyi hayal gücüyle harmanlıyor, 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”

Şirketin faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında da bilgi veren Mustafa Mertcan, ”Şirketimiz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üreterek robotik sanayi ve eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Eğlence ve simülasyon endüstrileri için ürünler geliştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60'tan fazla ülkede kullanılıyor. Teknolojiyi hayal gücüyle harmanlıyor, esnek ve özelleştirilebilir üretim kabiliyetlerimizle bunu uluslararası çapta hayata geçiriyoruz. Türkiye, hareket simülatörleri ve hareketli sinemalar gibi ileri teknoloji gerektiren ürünlerde uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konumda. Türkiye’nin ihracatında Hindistan ve ABD başı çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa gibi ülkeler de önemli paylara sahip. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının neredeyse tamamı ise şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yenilikçi hareket simülatörleri ve VR teknolojileri ile dikkat çeken şirketimiz, dünya çapında güçlü bir marka olarak tanınıyor” diye konuştu.

Mission Mars Projesi ile Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltecek

Gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerden de bahseden Mertcan, ABD kökenli bir şirket ile ortak geliştirecekleri Dijital Park-Mission Mars Projesi ile Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin detayları hakkında bilgi veren Mertcan, şunları söyledi:

“Toplamda 3 bin 800 metrekare bir alanı kapsayan ve bu alanın 1.080 metrekaresinin tamamen Mars İstasyonu konseptiyle tasarlandığı proje, ziyaretçilere bir astronot hissi sağlarken, Mars'a yolculuk deneyimini ileri teknolojilerle yaşatmayı amaçlıyor. Mars Yolculuğu Simülatörü, 168 metrekare büyüklüğünde ve gerçekçi bir simülasyon deneyimi sağlayacak. Ziyaretçilerin bu alanda, Mars yüzeyinde yürüyüş yaparken Mars atmosferinin fiziksel şartlarını deneyimlemesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin, katılımcıları yeni çağın bilim ve teknolojisiyle buluşturması hedefleniyor. Bu proje ile Türkiye'nin uluslararası arenadaki teknoloji liderliği vizyonunu destekleyerek Türk mühendisliğinin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca İstanbul, Kapadokya ve Antalya’da ayrı ayrı olarak gerçekleştirilecek Flying Theater Projeleri ile bölge turizmine ve eğlence sektörüne katkı sağlamayı, ziyaretçilere farklı bir eğlence deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”

Üretim kapasitesini üçe katlayacak, tarım robotları geliştirecek

Ar-Ge faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de aktaran Mertcan, şu bilgileri paylaştı: “Üretim faaliyetleri İSBİ Serbest Bölge’de bulunan 4 bin metrekare kapalı alanda yeni ürün ve proje geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; konsept geliştirme, test, iş analizi ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Ar-Ge’den çıkan yeni projelerin üretilmesi ve gelecekteki üretim planlamalarının yapılabilmesi için 2026 yılından itibaren başlamak üzere İstanbul Hadımköy’de 3 bin metrekare yeni üretim tesisi için kiralama yapıldı. Bu yeni üretim tesisi ile birlikte kapasitenin 3 katına çıkartılması planlanıyor. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR (Otonom Mobil Robot) robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda ilk aşamada; hizmet sektörüne yönelik AMR uygulamalarının geliştirilmesi, ikinci aşamada; tarım robotlarının tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi sağlanacak. Şirketin satışlarını arttırmak ve daha geniş bir pazar yelpazesine yayılmak için operasyonel kiralama anlaşmaları yaparak müşteri tabanını genişletmeyi planlıyoruz. Operasyonel kiralama modelinin, yeni bir satış kanalı yaratarak satış rakamlarında ve şirket pazar payının arttırılmasında olumlu katkı yaratacağını düşünüyoruz.”

“Ciromuz 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 75,78 artışla 267,0 milyon TL’ye ulaştı”

Şirketin finansal performansı hakkında da bilgi veren Mustafa Mertcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şirketimizin başarılı performansı son yıllardaki finansal verilerimize de yansımış durumda. 2022 yıl sonu finansal tablolarında 78 milyon 389 bin TL olan özkaynaklarımız, 2023 yıl sonunda yüzde 120,12 oranında artarak 172 milyon 552 bin TL’ye yükseldi. 2024 yıl sonu itibarıyla yüzde 96,71’lik artışla 339 milyon 914 bin 566 TL’ye ulaşan özkaynaklar, 30.06.2025 tarihi itibarıyla ise 404 milyon 877 bin TL olarak gerçekleşti. 2024 yıl sonunda 1 milyar 475 milyon TL olan toplam aktiflerimiz ise 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 1 milyar 675 milyon TL’ye yükseldi. Şirketimizin katıldığı uluslararası fuarların sayısının ve aldığımız siparişlerin artması ciromuzu da olumlu etkiledi. 2024 yılsonu itibarıyla net satışlarımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48,58 oranında artış göstererek 628 milyon 321 bin TL oldu. 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla ise ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,78 oranında artarak 267 milyon 23 bin TL’ye yükseldi. Halka arz sonrası gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ve projeler ile finansal tablolarımızdaki olumlu ivmenin daha da hızlanacağına inanıyoruz.”

Turquality markası ve Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 100 Şirket Arasında

Öte yandan Mertcan, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, devlet destekli markalaşma programı Turquality markası olan DOF Robotics’in, yurt içi ve yurt dışında kazandığı çok sayıda prestijli ödülle sektördeki güçlü konumunu tescillediğini ifade etti. Buna göre, şirketin yurt dışı ve yurt içinde kazandığı belli başlı ödüller şöyle: