Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü (BBSK) Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu fikstürünün belli olmasının ardından hazırlıklarını 'Sultanlar Ligi' hedefiyle sürdürüyor.

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Denizli BBSK, ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezon boyunca zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Denizli temsilcisi, lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Filenin Ordusu'ndan takıma tam destek

Yeni sezon antrenmanlarını aralıksız sürdüren kırmızı-beyazlı ekibi, Filenin Ordusu Taraftar Grubu ve altyapı sporcuları antrenmanda ziyaret ederek moral verdi. Tribünü, altyapısı, yönetimi, teknik ekibi ve sporcularıyla tek yürek olduklarını belirten kulüp yönetimi; spora ve sporcuya sunduğu desteklerden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Kulüp Başkanı İbrahim Doğan'a teşekkür etti.