Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“2024 bir yandan dezenflasyon süreci, bir yandan da küresel ekonomik görünüme ilişkin riskler sebebiyle zor bir yıl oldu. Bunların da etkisiyle yılın ilk çeyreğine yüzde 5,4 büyüme ile başladıktan sonra ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümemiz yüzde 2,4 ve 2,2’e gerilemişti.

Özellikle sanayi üretimindeki negatif büyümenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Yılın son çeyreğinde büyümenin tekrar yüzde 3’e yükselmesi ve sanayi üretiminin de eksiden artıya geçerek yüzde 1,4 büyümesi, yıllık büyümenin de yüzde 3,2 gerçekleşmesi iş dünyası olarak sevindiğimiz önemli husus oldu.

Sanayi üretiminin pozitife geçmesine ilave olarak, tüm sektörlerin büyümeye pozitif katkı vermesi de olumlu.

Talep tarafında baktığımızda ise, hane halkı tüketiminin yüzde 3,9 artarak büyümede öncü olmasıyla birlikte, yılın başındaki yüzde 7,3’ten bu seviyeye inmesi bir başka başlık.

Yatırımların yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki sıfıra yakın büyümesinden sonra yüzde 6,1’e yükselmesi önemli.

Diğer taraftan, son çeyrekte ihracatımızın büyümeye eksi katkı vermesi dikkatle takip etmemiz gereken bir diğer başlık.

2025 yılında gerek ABD’nin uygulamaya koyduğu korumacı politikaların küresel ticarete olumsuz yansımaları, gerek jeopolitik riskler önümüzdeki önemli başlıklar olacaktır.

DEİK olarak 40 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 152 İş Konseyimizle birlikte ihracatımızı ve uluslararası yatırımlarımızı artırmak için ticari diplomasi faaliyetlerimizi büyük bir gayretle sürdüreceğiz.”