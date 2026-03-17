Son dönemde ons altın 5 bin dolar seviyesinin altına gerilerken, gümüş fiyatlarında da benzer bir düşüş gözlendi. Ancak piyasa uzmanları bu hareketi kalıcı bir zayıflık olarak değil, geçici bir düzeltme süreci olarak değerlendiriyor.

Uzmanlara göre, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde değerli metallerde yaşanan kısa süreli düşüşler çoğu zaman daha güçlü bir yükselişin öncesinde görülen “yeniden fiyatlama” sürecine işaret ediyor. Bu tür dalgalanmaların, yatırımcı davranışları ve likidite hareketleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Enerji tarafında ise daha kritik bir tablo öne çıkıyor. Orta Doğu’daki gerilimlerin enerji arzını tehdit etmesi, özellikle petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu tetikleyebileceği ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor. Bu durum, küresel ekonomi için yeni bir durgunluk riskini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan, uluslararası finans sistemine ilişkin tartışmalar da yeniden gündemde. Enerji ticaretinde alternatif para birimlerinin kullanılmasına yönelik adımlar, dolar merkezli sistemin geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Küresel ölçekte ekonomik dengelerin değişmesi ve uluslararası kurumların etkisinin zayıflaması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırıyor.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle altının yalnızca bir emtia değil, aynı zamanda küresel finans sisteminde güvenli bir referans varlık olarak yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Artan küresel borçluluk, merkez bankalarının politikaları ve rezerv tercihlerindeki değişim de bu eğilimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasalarda bazı senaryolara göre, mevcut risklerin derinleşmesi halinde altın fiyatlarında çok daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu kapsamda yıl sonuna doğru daha güçlü yükseliş ihtimalleri yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.