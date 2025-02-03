"Yıllık Enflasyon Düşüş Eğiliminde"

Yılmaz, Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 5,03 olarak gerçekleştiğini ve yıllık enflasyonun 2,3 puan gerileyerek yüzde 42,12 seviyesine düştüğünü belirtti. "Temel mallarda fiyat artışı yüzde 1'in altında kalırken, hizmet sektöründeki yüzde 10'un üzerindeki artış, genel enflasyon oranını yukarı çekmektedir" diyen Yılmaz, üretici fiyatlarındaki seyrin ise tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağını dile getirdi. Yurt içi üretici fiyatlarının Ocak ayında yüzde 3,06 artarken, yıllık bazda 1,3 puan gerileyerek yüzde 27,2'ye düştüğünü kaydetti.

"Hizmet Sektöründe Olumlu Gelişmelere Odaklanıyoruz"

Enflasyon ile mücadelenin para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformlarla sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmelere odaklanarak daha olumlu bir tablo oluşturacağız. Bir yandan enflasyon ile mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan dengeli büyümeye odaklanarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat stratejilerimizi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Deprem harcamalarının azalmasıyla birlikte sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik alanlarında enflasyonla mücadelede arz yönlü çabaların yoğunlaşacaktır. Sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü destekleyen politikaların yanı sıra, tarımda verimlilik odaklı yaklaşımın benimseneceğini vurgulayan Yılmaz, "Yeşil ve dijital dönüşüm, hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yıl Sonunda Enflasyon Yüzde 20'ye Gerileyecek"

Yılmaz, yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edeceğini belirterek, "Öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşınca kadar halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir" dedi.