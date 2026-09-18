Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Rum kesiminin son dönemlerde özellikle, soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Yılmaz, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Her fırsatta KKTC'yi ziyaret etmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, 'Aynı şekilde Sayın Başbakan, hükümet yetkilileri de Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Bu elbette rastgele bir durum değil. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle son derece özel ilişkilerinin bir neticesidir. Biz gelecekte, tasada, kıvançta biriz. Dar günde de, geniş günde de bir aradayız, omuz omuzayız' ifadelerini kullandı.

'Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını Kıbrıs Türk halkına ileten Yılmaz, 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasının ardından 3 Eylül'de KKTC'ye geldiğini hatırlatan Yılmaz, 'O gün hem taziyelerimizi iletmiştik, hem yapılan çalışmaları yerinde görmüştük, hem de kayıpları olan ailelerimizle bir araya gelme fırsatı bulmuştuk. Ben bir kez daha bu elim kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Hala ulaşamadığımız kazazedeler var, onlara da bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Bunun için de çok yoğun bir gayret içinde olduğumuzun altını ben de çizmek istiyorum' dedi.

Facianın ilk anından itibaren yakın diyalog içerisinde olduklarını ve bütün imkanların seferber edildiğini kaydeden Yılmaz, gece gündüz fedakarca arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, 'Bir taraftan da tabii hukuki süreçler başlatıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Adli yardımlaşma kapsamında biz de Adalet Bakanlığımız ile bu çalışmalara destek oluyoruz. Hukuki süreçleri işbirliği içinde yürütüyoruz. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Benzer hadiselerin yeniden yaşanmaması için çıkarılması gereken dersler ve atılması gereken adımlar konusunda KKTC makamlarıyla çalıştıklarını belirten Yılmaz, iki günlük ziyarette Kıbrıs Türk halkının huzuruna, güvenliğine ve refahına katkı sağlayan çalışmaların ele alınacağını söyledi.

15 şehit defnedilecek

Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na katılacaklarını, 14 Ağustos 1974 tarihinde Atlılar'da katledilen ve kimliklendirme çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 15 şehidin devlet töreniyle defnedileceğini, ardından TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

'Hafızası olmayan bir toplum geleceğini de sağlam bir zeminde inşa edemez' diyen Yılmaz, yeni nesillerin geçmişin hakikatlerini görebilmesi ve toplumsal hafızanın doğru şekilde oluşabilmesi adına müze çalışmasını çok kıymetli bulduklarını ifade etti.

Yılmaz çeşitli açılışlar gerçekleştirecek

Ziyaretin ikinci gününde KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek spor kompleksiyle ilgili lansmana katılacaklarını ve ardından Güzelyurt'ta kurulan soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Yılmaz, gençlerin ve tarım kesiminin mali işbirliği sürecindeki önemine işaret etti.

Fiber altyapı projesinin meclisten geçtiğini hatırlatan Yılmaz, 'İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital bir ada olma vizyonuna büyük katkı sunacak. Vatandaşların daha ucuza, daha kaliteli hizmet almasına vesile olacak. İşletmelerin aynı şekilde rekabet gücünü arttıracak çok önemli bir proje. Dijital çağda izolasyonlar da anlam ifade etmez. Anlam ifade etmediğini dosta düşmana gösterecek bir proje' dedi.

'Çeşitli çevrelerden yükseltilen seslerin ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı olduğunu ifade etmek istiyorum'

Yılmaz, önemli bir diğer projenin Ada'ya doğal gaz getirilmesi olduğunu belirterek, 'Bu insani ve son derece hukuki projelere Rum kesimi başta olmak üzere çeşitli çevrelerden yükseltilen seslerin ne kadar doğru işler yaptığımızın ispatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Demek ki birilerini rahatsız etmiş. Kim ne derse desin. Biz doğru olanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin faydasına olan, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını artıracak işleri desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır'

Ada'da iki devletin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Tekrar tekrar söylüyoruz ama söylemekte de fayda var. Ada'da iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. İki devletli gerçeği herkesin görmesi lazım' dedi.

İki devletin işbirliği yapabileceğini ifade eden Yılmaz, 'Ortak menfaatler olur, ortak meseleler olur. Bütün adayı ilgilendiren konular olur. İki devlet birlikte çalışır. Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim' dedi.

Rum tarafının İsrail ile ilişkilerine de değinen Yılmaz, 'Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle, soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz. Dolayısıyla şundan Kuzey Kıbrıs Türk halkı emin olsun, Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır' dedi.

'Hesap yapan ülkelerin hesapları son derece temelsiz, Barış Harekatı barış getirmiştir, bu çalışmalar beyhude'

Ada'ya yönelik hesap yapan ülkelere ilişkin de konuşan Yılmaz, 'Ada'ya yönelik diğer hesap yapan ülkelerin de bu hesaplarının son derece temelsiz hesaplar olduğunu vurgulamak isterim. Yaptıkları işler ancak buradaki huzuru, istikrarı zedeler' ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Ada'da oluşan duruma değinen Yılmaz, 'Halbuki Barış Harekatı 50 yılı aşkın bir süredir bu adaya huzur vermiştir. İstikrar getirmiştir, barış getirmiştir ve bu ortamda da adanın her tarafında kalkınma hızlanmıştır, demokrasi güçlenmiştir ve insanlar çok daha müreffeh bir şekilde yaşamaya başlamışlardır. Geçmişi bilenler bunun en güçlü tanıklarıdırlar' dedi.

Yılmaz, 'Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların beyhude olduğunu, bunlardan bir an önce dönülmesi gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Biz kim ne yaparsa yapsın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği uluslararası statüye, kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için her türlü desteği vermeye ve her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.