Samsunspor ile Medical Park ve Liv Hospital arasındaki uzun yıllardır devam eden sağlık sponsorluğu iş birliği, 2026-2027 sezonunda da yenilendi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk yenileme imza törenine Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Satış Koordinatörü Tuğba Kocaeli'nin yanı sıra VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Veysel Bilen, Medical Park ve Liv Hospital ile uzun yıllardır karşılıklı güven temelinde sürdürülen iş birliğinin yeni sezonda da devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilen, sağlık alanındaki sponsorluk ilişkilerine önem verdiklerini belirterek, anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir sezon getirmesini temenni etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst ise Samsunspor'un başarı yolculuğunda kulübün yanında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Dürüst, 'Bugün geldiğimiz noktada artık bir aile olduğumuzu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da birlikteliğin ticari bir sponsorluktan öteye geçtiğini belirterek, Medical Park ve Liv Hospital yönetimine teşekkür etti. Soykan, uzun yıllar birlikte ilerleme temennisinde bulundu.

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ise Samsunspor ile kendilerini bir bütün olarak gördüklerini ifade ederek, yeni sezonda kulübün başarılı olacağına ve Avrupa hedeflerine yeniden ulaşacağına inandıklarını söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ile Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz de Samsunspor'un başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, iş birliğinin her iki taraf için de başarılı sonuçlar getirmesini diledi.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.