Kadınlar Voleybol 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, Göztepe'nin genç liberosu Eylül Aydemir'i kadrosuna kattı. Eylül, düzenlenen imza töreniyle Yunusemre Belediyespor ailesine katıldı.

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Göztepe forması giyen genç ve yetenekli libero Eylül Aydemir ile sözleşme imzaladı. Eylül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Yönetici Berkant Kayıkçı, Başantrenör Seda Çarıkçı ve sporcunun ailesi katıldı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, Eylül Aydemir'e yeni sezonda başarılar diledi. Kanik, 'Genç ve gelişime açık sporculara fırsat vermeyi kulüp olarak çok önemsiyoruz. Eylül'ün takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine Yunusemre Belediyespor formasıyla başarılı ve güzel bir sezon diliyorum' dedi. Kulübe katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden yeni transfer Eylül Aydemir ise yeni takımında kendisini geliştirmek ve takıma katkı sağlamak istediğini söyledi. Eylül, 'Yeni bir takım, yeni bir heyecan benim için. Burada kendimi geliştirmek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Sezon boyunca elimden gelenin en iyisini yaparak bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.