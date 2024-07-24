Mitolojik adı 'İda' olan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline de kavuştu.



Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.



AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. Bayramiç beyazında sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor. Hasadına başlanan kendisine has aroması ve lezzetini Kaz Dağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 15 ile 25 liradan alınıyor.



Üretici Mustafa Göker, "2005-2006 yıllarından bu yana bu ağaçlarımızdan mahsul alıyoruz. Verimimiz çok güzel ama fiyatlarımız biraz düşük olduğu için emeğimizin karşılığını ister istemez zor almaktayız. Fiyatlar 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Üretici için biraz daha makul fiyatlar olması daha iyi olabilirdi. Bu yıl tarlarımızdan 15 ile 20 ton arasında ürün almayı bekliyoruz" dedi.



Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülçin Zeybekoğlu ise, "Bayramiç beyazı yöremize özgü olarak bilinen endemik meyve çeşitlerimizdendir. Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişmesi meyvenin nefasetini de arttırmaktadır. Bu meyve ülkemizin çeşitli coğrafyalarında denenmesine rağmen Bayramiç yöresindeki tat ve aromaya ulaşılamamıştır. 2011 tarihinde Bayramiç beyazı coğrafi tescil işareti aldı. Aynı zamanda 2021 yılında ise Avrupa Birliği tarafından da tescil edilen 7'nci ürünümüz olmuştur. İlçemizde 6 bin 507 dekar alanda Bayramiç beyazı üretimi yapılmaktadır" diye konuştu.