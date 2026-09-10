Karşıyaka Basketbol, bir dönem yeşil-kırmızılı formayı giyen Vernon Carey'nin faizleriyle birlikte 1 milyon 466 bin 337 Dolar'a ulaşan alacaklarının, yürütülen görüşmeler sonucunda 725 bin Dolar'a indirildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmayla birlikte Karşıyaka Basketbol'un ödemesi gereken tutar 725 bin Dolar olarak belirlendi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da geçmiş dönemden kalan borçlarını yapılandırmaya devam ediyor. İzmir ekibi, 2023-24 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen Vernon Carey'nin faizleriyle birlikte 1 milyon 466 bin 337 Dolar'a ulaşan alacaklarının, yapılan görüşmeler sonucunda 725 bin Dolar'a indirildiğini açıkladı.

Karşıyaka Basketbol'dan yapılan açıklama şu şekilde:

'Geçmişten günümüze devrolan, kulübümüzün geleceğini ipotek altına alan ve hareket alanımızı kısıtlayan en ağır dosyalardan birini daha kararlılıkla çözüme kavuşturduk.

Faizleriyle birlikte 1.466.337 Dolar seviyesine ulaşan Vernon Carey dosyası kapsamında, oyuncu menajerleri ve FIBA nezdinde Sayın Selim Çınar tarafından yürütülen yoğun ve disiplinli müzakereler neticesinde 725.000 Dolar'a indirilerek, anlaşma sağlanmıştır.

Kulübümüz, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kaynaklar sayesinde 425.000 Dolar tutarındaki peşinat ödemesini gerçekleştirmiş; bu dosya kaynaklı transfer engeli resmen kaldırılmıştır. Bu anlaşma neticesinde ilk açıklanan tutara istinaden 741.337 Dolar (36 Milyon TL) tasarruf sağlanmıştır.

Bu süreç, yalnızca finansal bir yükün hafifletilmesi değil; kulübümüzün itibarını, bağımsızlığını ve istikbalini koruma mücadelesidir. Engeller ne kadar büyük olursa olsun, bu armanın büyüklüğü ve sorumluluğu her şeyin üzerindedir.

Bilinmelidir ki; kulübümüzü karamsarlığa sürüklemek isteyen hiçbir yük, bu camianın iradesinden daha güçlü değildir. Kulübümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya, armamızı hak ettiği seviyede temsil etmeye kararlıyız.

Şimdi tüm camiamızı ve sponsor adaylarımızı, bu mücadeleye inanan her bir neferimizi daha güçlü, daha inançlı ve daha kenetlenmiş bir şekilde kulübünün yanında durmaya davet ediyoruz.

Aşılmaz denilen yolları birlikte aştık, yine birlikte başaracağız.'