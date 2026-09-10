Muğla'nın Ula ilçesine bağlı dünyaca ünlü Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuları bir araya getiriyor. 5-12 Eylül tarihleri arasında Akyaka Kite Beach'te gerçekleştirilecek şampiyonada 28 ülkeden 92 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda 56 erkek ve 36 kadın sporcu Avrupa şampiyonluğu için yarışıyor.

Formula Kite branşında gerçekleştirilen şampiyona, sporcular açısından Los Angeles 2028 Olimpiyatları öncesinde önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Akyaka'nın rüzgar ve deniz şartları nedeniyle Formula Kite için elverişli bir merkez olduğu belirtilirken, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran termik rüzgar ve düz su yapısı sporculara yarışlar için uygun ortam sağlıyor. Şampiyonanın Akyaka'da düzenlenmesiyle birlikte bölgenin spor turizmi açısından uluslararası alanda tanıtımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bilge Öztürk: 'Dünyadaki en yüksek puanlı iki yarıştan birisini yapıyoruz'

Türkiye'nin ilk defa Kiteboard sporunda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını belirten eski milli sporcu, milli takım antrenörü, aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu'nda uçurtma sörfü ve kanat sörfü komite başkanı Bilge Öztürk, '30'u aşkın ülkeden 92 tane sporcu şu anda Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak üzere ülkemize geldiler. Bu bizim için çok önemli bir organizasyon. Çünkü dünyadaki en yüksek puanlı iki yarıştan bir tanesine ev sahipliği yapıyoruz. Akyaka'mızın ülkemizin cennet köşesinde ve Kiteboard sporu için dünyadaki en iyi şartların bir arada olduğu nadir noktalardan birindeyiz. Zaten yurt dışından ülkemize gelen bütün sporcuların hemfikir olduğu konu cennet ülkemizde, bu kadar güzel bir noktada Kiteboard'a bu kadar elverişli bir yerde daha önce bu kadar büyük bir yarış yapılmamıştı. Daha önce nasıl oldu da bizi Akyaka'ya davet etmediniz diye hatta serzenişe varan hayranlıklarını dile getirdikleri röportajlar vermekteler. Bu bizim ülkemizin tanıtımı için de Akyaka'nın tanıtımı için de çok değerli. Aynı zamanda Nisan ayında başlayan Kasım'a kadar giden çok uzun bir sezonumuz var. Hem normal mevsimsel anlamda, hem de bütün doğal şartları olarak dediğim gibi dünyadaki en sayılı noktalardan bir tanesi' dedi.

Luis Angel Alcazar del Toro: 'Burası harika bir yer'

Akyaka'nın Kiteboard sporu için mükemmel bir alan olduğunu belirten Kolombiyali sporcu Luis Angel Alcazar del Toro, 'Burası benim için gerçekten harika bir yerdi. Çünkü buraya ilk kez geliyorum. Ancak her gün rüzgârın mükemmel olması ve diğer sporcuların seviyesinin inanılmaz derecede yüksek olması burayı daha da özel kılıyor. Burayı gerçekten çok sevdim. Çok şey öğrenmek ve kendime odaklanmak istiyorum. Her zaman daha iyiye, daha yukarıya çıkmaya çalışacağım ama biliyorsunuz, bu kolay değil. Bence başka bir gün benim için daha iyi olacak' dedi.

Katie Dabson: 'Burası dünyanın en iyi kiteboard alanı'

İngiliz sporcu Katie Dabson, Akçapınar sahilinin bugüne kadar yarıştığı en iyi pistlerden birisi oluğunu belirterek, 'Burayı çok seviyorum. Aslında buranın, şimdiye kadar kite yarışına katıldığım en güzel yerlerden biri, hatta belki de favorim olduğunu düşünüyorum. Hava çok sıcak, rüzgâr çok güzel ve su inanılmaz derecede berrak. Burayı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir yer. Kesinlikle buraya tekrar gelirim. Yılın diğer dönemlerinde nasıl olduğunu bilmiyorum ama burası gerçekten harika bir yarış alanı. Antrenman yapmak için de kesinlikle tekrar gelmek isterim. Yaklaşık iki yıl aradan sonra katıldığım ilk yarışma bu. Bir süre ara vermiştim ancak şu anki performansımdan oldukça memnunum. Giderek daha istikrarlı hale geliyorum. Umarım bundan sonra da gelişmeye devam ederim ve sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz' dedi.